Dónde ver gratis la final del Mundial España - Argentina en Málaga: mapa de las pantallas gigantes

Imagen de un concierto en el auditorio municipal Cortijo de Torres. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se podrá ver gratis en pantallas gigantes en varios distritos de Málaga. Las pantallas se integrarán en las fiestas y ferias de la Virgen del Carmen en Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas. Las ubicaciones principales son el Parque de Huelin, la plaza del Padre Ciganda de El Palo, la caseta municipal de Campanillas y la feria de Colonia Santa Inés. El Auditorio Municipal Cortijo de Torres también retransmitirá el partido, pero ya ha agotado todas sus entradas.

Los distritos de Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas de Málaga capital instalarán pantallas de grandes dimensiones para ver la retransmisión de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

El histórico encuentro futbolístico tendrá lugar el próximo domingo a las 21:00 horas. Esta iniciativa coincide con la celebración de las fiestas y ferias en honor a la Virgen del Carmen, que se están llevando a cabo durante esta semana en la capital.

De este modo, las pantallas se integrarán en las celebraciones de las barriadas de Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas.

En Carretera de Cádiz, la pantalla gigante estará ubicada en el Parque de Huelin. Por su parte, en el distrito Este, los aficionados podrán seguir el partido desde el escenario de la plaza del Padre Ciganda de El Palo.

En Campanillas, el punto de encuentro será la caseta municipal de la feria, situada en los aledaños de la calle José Calderón. Finalmente, en Teatinos se instalará en la caseta del recinto ferial de la Colonia Santa Inés, en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus.

Por otro lado, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres también retransmitirá el encuentro deportivo. Esta última actividad, organizada por un promotor privado, ya ha colgado el cartel de "todo vendido" al agotar la totalidad de sus entradas.