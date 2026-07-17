Rescatan a una mujer de 73 años tras el incendio de una vivienda en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 73 años ha sido rescatada tras el incendio de una vivienda en la calle Camino Soliva del Cañaveral, Málaga. El incendio ocurrió poco antes de las 4:00 de la madrugada y varios vecinos alertaron al 1-1-2 sobre la presencia de una persona en el interior. La mujer fue trasladada al Hospital Regional de Málaga capital tras ser atendida por los servicios de emergencia. En el operativo participaron Bomberos de Málaga, Policía Local y Nacional, y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Una mujer ha resultado afectada en el incendio de una casa ocurrido esta madrugada en Málaga, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, adscrito a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el incendio ha tenido lugar pocos minutos antes de las 4:00 horas de este viernes.

A esa hora, varios vecinos han llamado al 1-1-2 para informar de un incendio en una casa de la calle Camino Soliva del Cañaveral en la que podía haber una persona en el interior.

Desde el centro coordinador se ha activado a los Bomberos de Málaga, a la Policía Local y Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha confirmado el traslado de una mujer de 73 al Hospital Regional de Málaga capital.