Los hoteleros de la Costa del Sol piden excluir a hoteles y apartamentos turísticos de la moratoria en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA AEHCOS solicita al Ayuntamiento de Málaga excluir hoteles y apartamentos turísticos reglados de la moratoria urbanística aprobada para suelos residenciales. La patronal hotelera defiende que estos establecimientos cumplen estrictos requisitos legales y fomentan el empleo, la inversión y el consumo local. AEHCOS considera que la moratoria no resolverá el problema de acceso a la vivienda y pide una estrategia más amplia para abordar el encarecimiento del mercado residencial. La asociación advierte de la importancia de la seguridad jurídica para mantener la confianza de los inversores y promover un desarrollo turístico diversificado en Málaga.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que abra un proceso de diálogo con el sector tras la aprobación en el Pleno de la moratoria urbanística que limitará durante un máximo de tres años la implantación de nuevos usos de hospedaje en suelos residenciales.

La patronal considera imprescindible garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y diferenciar los hoteles y apartamentos turísticos reglados de otras modalidades de alojamiento.

En un comunicado difundido este viernes, la organización empresarial asegura respetar la capacidad de las Administraciones para ordenar el territorio, pero sostiene que una decisión de esta trascendencia debe adoptarse "desde la colaboración público-privada", incorporando a los sectores afectados y evaluando previamente sus consecuencias económicas, sociales y urbanísticas.

Uno de los principales mensajes de AEHCOS es que los establecimientos hoteleros y los apartamentos turísticos reglados no deberían verse afectados por medidas orientadas a regular otros modelos de alojamiento turístico. La patronal recuerda que ambos tipos de establecimientos están sometidos a exigentes requisitos urbanísticos, administrativos y de calidad, además de generar empleo estable, inversión y actividad económica.

En el caso de los apartamentos turísticos reglados, la asociación defiende además que favorecen el consumo en los barrios al carecer habitualmente de servicios propios de restauración.

Según argumenta, sus clientes recurren a bares, restaurantes y comercios del entorno, lo que contribuye a repartir el impacto económico del turismo entre el tejido comercial local. También destaca que este tipo de establecimientos soporta un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) superior al de las viviendas residenciales, incrementando la recaudación municipal.

"No resolverá el problema de la vivienda"

AEHCOS sostiene igualmente que la moratoria, por sí sola, no solucionará las dificultades de acceso a la vivienda en Málaga.

A su juicio, el encarecimiento del mercado residencial responde a múltiples factores y requiere una estrategia mucho más amplia basada en el aumento de la oferta de viviendas, una mejor planificación urbanística, la agilización administrativa y la cooperación entre administraciones y sector privado.

La organización también advierte de que la seguridad jurídica resulta "esencial" para mantener la confianza de los inversores y garantizar la continuidad de proyectos hoteleros compatibles con el planeamiento urbanístico vigente.

Por ello, considera que la planificación del crecimiento turístico no debería limitar las oportunidades de inversión a determinados segmentos del mercado y defiende que Málaga continúe favoreciendo un desarrollo hotelero diversificado que permita atraer proyectos de distintas categorías, generar empleo y reforzar la competitividad del destino.

La reacción de la patronal llega un día después de que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobara inicialmente la suspensión durante un máximo de tres años de nuevas autorizaciones para hoteles y apartamentos turísticos en edificios residenciales mientras se tramita la modificación urbanística que regulará estos usos.