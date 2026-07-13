Francisco de la Torre volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2027: "Me siento útil para esta ciudad"

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha anunciado que se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2027. Con 83 años y 26 años al frente del Ayuntamiento, De la Torre buscará su séptimo mandato como cabeza de lista del PP. Entre sus prioridades destaca abordar el problema de la vivienda, potenciar la cultura y el turismo, y crear colaboración en planes tecnológicos. De la Torre afirma que este podría ser su último mandato y subraya su compromiso de gobernar para todos los malagueños.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado este lunes junto al Ayuntamiento de Málaga que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada en el mismo lugar donde, en la cita electoral anterior, hizo pública su decisión de aceptar la petición del PP para continuar al frente del Ayuntamiento.

Con 83 años, De la Torre acumula ya 26 años al frente del Ayuntamiento de Málaga y se ha convertido en uno de los regidores más carismáticos de España.

Llegó a la Alcaldía en el año 2000, tras la marcha de Celia Villalobos a Madrid al ser designada ministra de Sanidad por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Los comicios de 2027 serán los séptimos a los que concurra como cabeza de lista del PP. En las últimas elecciones municipales, las de 2023, logró una mayoría absoluta de 17 concejales.

"En un sitio parecido a este, en las elecciones anteriores, anunciaba mi decisión de aceptar la petición del PP. Hoy os convoco en el mismo sitio para hacer pública mi respuesta a la petición del PP", ha señalado De la Torre al inicio de su comparecencia ante la prensa.

El regidor no ha dejado lugar a dudas sobre su decisión: "Mi respuesta es sí", ha afirmado, con la decisión que siempre le ha caracterizado.

De la Torre se ha mostrado dispuesto a seguir al frente de la ciudad. "Estoy dispuesto a trabajar con entrega y dedicación al servicio de los malagueños, del bien común, para continuar con la trayectoria de Málaga", ha explicado.

Así, ha añadido que tratará de "crear un ecosistema de colaboración en los planes tecnológicos" y de "servir a la ciudad de una manera plena y total".

El alcalde ha repasado algunos de los retos que afronta la ciudad, que da el paso hacia la reelección con la necesidad de encauzar el problema de la vivienda y tras un mandato marcado por el fracaso de la candidatura a la Expo Internacional 2027.

"Soy consciente de los desafíos que la ciudad tiene hoy. En España, con la vivienda, se construyen menos de las que se demandan", ha reconocido.

En este sentido, ha pedido "más agilidad" y "energía para mover suelos", con especial atención a Campanillas, la Vega de los Martínez y San Ginés, zonas donde, según De la Torre, el suministro eléctrico actúa como freno al desarrollo.

También ha apuntado a la cultura y al turismo entre sus prioridades. "Seguir fuerte en cultura, buscar un turismo de calidad y excelencia", ha resumido.

Preguntado por si su nueva candidatura será para completar un mandato de cuatro años, De la Torre ha respondido de forma tajante.

"Siempre he dicho que cuando he anunciado es para cuatro años y lo vuelvo a decir ahora. Mi propósito es cumplir el mandato y la confianza que los malagueños puedan depositar en mí, mientras la salud lo permita", ha declarado.

De la Torre ha apuntado que este podría ser su último mandato al frente del Ayuntamiento. "Yo creo que si salgo reelegido será el último mandato", ha admitido.

Su objetivo, ha explicado, es lograr el máximo respaldo posible. "El objetivo es buscar el máximo apoyo posible, y eso es factible si tienes esa mayoría suficiente", ha señalado, para después subrayar su intención de gobernar para el conjunto de la ciudadanía.

"Pero quiero que sepan que siempre hemos gobernado para todos los malagueños, voten lo que voten", ha remarcado.

El alcalde también ha negado que la convocatoria del PP nacional haya condicionado el momento de su anuncio. "No me he sentido presionado por la convocatoria del PP nacional. Otras veces ha sido más adelante. Pero no cabe duda que prefiero comunicarlo en Málaga que ser fruto de la reunión que hay prevista en Galicia", ha explicado.

Según ha detallado, la decisión es fruto de una reflexión reciente. "La decisión la he madurado en los últimos días, cuando he hecho la reflexión de trabajar unos años más", ha afirmado.

El alcalde también ha hablado sobre las inquietudes personales que le han llevado a aceptar la petición del PP, entre ellas compatibilizar su agenda con el cuidado de su salud.

"Ha venido tratando de hacer compatible el tiempo para cuidarnos y pensar en cómo hacer más cosas para estar siempre en forma", ha comentado.

Sobre la reacción de su familia ante la nueva candidatura, De la Torre ha sido franco. "Sinceramente, ellos lo que me dicen es que piense más en mí y no tanto en servir a los demás. Mi vocación de servicio es fuerte, siempre lo ha sido, me hace feliz cuando resolvemos los problemas", ha confesado.

Su mujer, Rosa Francia, ha declarado en reiteradas ocasiones su deseo de que dé un paso al lado. Hace unos años, en este periódico expresaba que se moría de “envidia” cuando veía a amigos cogidos del brazo paseando por ahí, casi imaginando cómo sería su día a día si Francisco de la Torre no optase a la reelección de la anterior convocatoria de elecciones.

Lo que quizá no imaginaba aquella Rosa es que cuatro años después volvería a repetirse el ciclo.

El alcalde ha querido reconocer el apoyo de los suyos. "Lo que siempre he agradecido es su comprensión para entender que esa vocación de servicio me ha ido llevando a entregar muchas horas", ha dicho. "Agradezco el sacrificio que para ellos supone y la comprensión que han demostrado, aunque no haya un entusiasmo enorme", ha añadido.

"Me siento útil para la ciudad y acepto que se pueda prolongar en el tiempo más allá de esta corporación", ha concluido el alcalde.