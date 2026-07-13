Francisco de la Torre volverá a ser candidato a la Alcaldía de Málaga con 84 años: optará a la reelección en 2027

Francisco de la Torre posa junto a la pared donde se encuentran colgados los cuadros de los anteriores alcaldes de Málaga. Álvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde 2000, anuncia que será candidato a la reelección en 2027, cuando tendrá 84 años. Será la séptima vez que se presente como cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones municipales de Málaga. Durante su mandato, De la Torre ha logrado varias mayorías absolutas, la última en 2023 con 17 concejales. El alcalde afronta nuevos retos en la ciudad, como la vivienda, tras un mandato marcado por el fracaso de la Expo Internacional 2027.

Francisco de la Torre parece infinito. Incansable, el veterano alcalde de Málaga, que acumula ya más de 26 años al frente de la sexta ciudad de España, sigue sin ponerse fecha de caducidad. Y a sus 83 años de edad anuncia que volverá a presentarse a la reelección en los comicios municipales de mayo de 2027.

Cuando llegue la cita, el mandatario municipal tendrá 84 años y, en caso de lograr el apoyo mayoritario de los malagueños, su intención es la de permanecer en el cargo los cuatro años de mandato.

Las de 2027 serán las séptimas elecciones locales a las que concurrirá como cabeza de cartel del Partido Popular tras haber llegado a la Alcaldía en los primeros meses de 2000, tras la marcha de Celia Villalobos a Madrid al ser designada ministra de Sanidad por el entonces presidente del Gobierno José María Aznar.

Desde entonces, se ha mostrado imbatible, confirmando una dinastía incontestable, en la que ha acumulado varias mayorías absolutas. La última, la de 2023, cuando fue capaz de alcanzar los 17 concejales.

De la Torre da el paso convencido, seguro de la necesidad de afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta Málaga y pese a un mandato marcado por fracasos simbólicos como el fracaso de la Expo Internacional 2027 y con la necesidad de encauzar el grave problema en materia de viviendas.