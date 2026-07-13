En chándal y con una sonrisa: así ha anunciado De la Torre a los malagueños que se presenta a las municipales de 2027

Imágenes del alcalde de Málaga en el vídeo publicado. Redes sociales del alcalde de Málaga @pacodelatorrep

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, confirma que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. El anuncio lo realizó a través de un vídeo en redes sociales, mostrando su lado más cercano y cotidiano, vestido con chándal y mochila camino a entrenar. De la Torre, de 83 años, destaca los avances de Málaga en los últimos 30 años, pero reconoce que quedan retos pendientes como la vivienda y la mejora de salarios y formación. El alcalde reafirma su compromiso de seguir dedicando todo su tiempo y energía a Málaga mientras la salud le acompañe.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado este lunes su candidatura a la reelección de la Alcaldía de Málaga ante los medios de comunicación, pero por el carisma que le caracteriza, no ha dudado tampoco en asomarse a las redes sociales para contárselo directamente a los malagueños a través de un vídeo.

Las imágenes le muestran muy campechano y sonriente, con el chándal y la mochila de cada mañana, de camino a entrenar en el Club Mediterráneo antes de empezar la jornada, mientras dirige su discurso a los malagueños como quien confiesa un secreto a su mejor amigo.

"¿Tienes un momento? Quiero contarte dos cosas", arranca el vídeo, en el que el regidor camina hacia la piscina antes de detenerse a hablar.

La primera de esas dos cosas tiene que ver con una cita deportiva que repite cada verano. "Tengo intención de hacer un año más la travesía a nado del Puerto el 9 de agosto", ha anunciado; todo un reto, pues el alcalde, pese a su gran condición física ya tiene 83 años.

De la Torre suele aprovechar, precisamente, ese trayecto matinal para hacer balance. "Mientras camino hacia la piscina, repaso mentalmente la agenda del día y de la semana: las llamadas, los mensajes, las cartas, las reuniones, los actos públicos, gestiones y decisiones", explica en el reel.

"Echo la vista atrás y recuerdo lo que era Málaga hace 30 años, cómo la hemos cambiado entre todos radicalmente a mejor. Pienso en el futuro, imagino cómo seguiremos evolucionando y a dónde llegaremos sumando nuestro esfuerzo y dedicación", añade.

El alcalde ha admitido que, pese a los avances, la ciudad tiene deberes pendientes y, por ende, vías de trabajo futuro. "Juntos lo hemos conseguido, pero aún quedan grandes retos, comenzando por la vivienda. Hemos atraído inversión y empleo de calidad, ahora debemos lograr sueldos más altos y también mejor formación", señala.

Después de recordar sus 26 años al frente del Ayuntamiento, De la Torre ha desvelado la segunda cuestión que quería anunciar, que venía anticipando en la rueda de prensa de esta mañana, ya con su impoluto y habitual traje y mirando a cámara, desde los jardines de Puerta Oscura.

"Me preguntan insistentemente si voy a volver a ser candidato de nuevo. Esa es precisamente la segunda cosa de la que quiero hablarte. Sí, voy a presentarme", proclama.

Así, el alcalde ha cerrado el vídeo con un compromiso de dedicación al malagueño. "Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca, mientras la salud me acompañe, aquí estaré", ha concluido.