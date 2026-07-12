Málaga abre el plazo para solicitar 377 VPO de alquiler en el sector Universidad desde 446 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA Se abre el plazo para solicitar una de las 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad de Málaga, con rentas desde 446 euros al mes. Las solicitudes deben presentarse online entre el 13 y el 31 de julio a través de la web del Instituto Municipal de la Vivienda. Las promociones corresponden a las parcelas R11 (175 viviendas) y R12 (202 viviendas), todas con garaje y trastero incluidos. El proyecto cuenta con financiación europea, aportaciones municipales y una inversión total de 59,3 millones de euros por parte de Lagoom Living.

El plazo para solicitar una de las 377 viviendas protegidas en régimen de alquiler que la promotora Lagoom Living construye en el sector Universidad de Málaga se abrirá esta próxima madrugada. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud desde las 00.00 horas del lunes 13 de julio y hasta las 23.59 horas del viernes 31 de julio.

La convocatoria afecta a las promociones que se levantan en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad. La inscripción para participar en los sorteos deberá realizarse a través de la página web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y cada unidad familiar podrá presentar una única solicitud para cada una de las dos promociones.

Estas 377 viviendas forman parte del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Málaga mediante la cesión del derecho de superficie de cuatro parcelas municipales durante 75 años y sin canon. Lagoom Living fue la adjudicataria del concurso para desarrollar un total de 530 viviendas protegidas en alquiler en este ámbito.

Las promociones que ahora salen a convocatoria corresponden a la segunda fase del desarrollo del sector Universidad, donde está prevista la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler.

De ellas, el Ayuntamiento ya promueve otras 476 distribuidas en cinco promociones, tres de las cuales se encuentran en construcción y dos ya han sido finalizadas.

La promoción situada en la parcela R11 contará con 175 viviendas. De ellas, 136 serán de dos dormitorios —siete adaptadas para personas con movilidad reducida— y 39 dispondrán de tres dormitorios. Las rentas mensuales oscilarán entre los 495 y los 624 euros, a las que habrá que añadir los gastos de comunidad. Todas las viviendas incluyen una plaza de aparcamiento y un trastero.

Por su parte, la promoción de la parcela R12 estará integrada por 202 viviendas. En este caso, 186 serán de dos dormitorios —ocho adaptadas— y 16 de un dormitorio, una de ellas destinada a personas en situación de dependencia.

Los alquileres estarán comprendidos entre los 446,28 y los 511,55 euros mensuales, más los gastos de comunidad. Al igual que en la R11, todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero.

La promoción de estas viviendas se enmarca en el convenio firmado en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que permitió conceder una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la construcción de las 530 viviendas protegidas.

Del total de la financiación, 25,6 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation.

El Ayuntamiento aporta además el suelo, valorado en 13,6 millones de euros, mientras que Lagoom Living asume la inversión restante con fondos propios y financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un importe de 59,3 millones de euros.