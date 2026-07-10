Detienen al hombre que rajó la cara a otro en Cristo de la Epidemia (Málaga): ya había hecho lo mismo en Alicante

Una imagen de la detención y de cómo dejó el rostro a la víctima. PN / Cedida por la familia

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 26 años acusado de agredir con un objeto punzante a un vecino en la calle Cristo de la Epidemia. El detenido habría intentado previamente robar una cadena de oro a una mujer en la misma zona, siendo frustrado por el marido de la víctima. El arrestado cuenta con antecedentes por una agresión similar en Alicante, donde también atacó a una persona con un objeto punzante en la cara. La familia de la víctima critica la atención sanitaria y denuncia el impacto psicológico sufrido, reclamando mayor vigilancia policial en el barrio.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 26 años como presunto autor de la agresión sufrida por un vecino de la ciudad el pasado 24 de junio en la calle Cristo de la Epidemia.

El detenido, según fuentes policiales, habría sujetado a la víctima por el cuello desde atrás mientras le realizaba con un objeto punzante un corte de 18 centímetros en el rostro y el cuello. El ataque se produjo, según el atestado policial, sobre las 23.30 horas, cuando el hombre agredido se encontraba sentado en un banco.

Momentos antes, siempre según la investigación policial, el mismo individuo habría intentado arrancar de un tirón una cadena de oro a una mujer que caminaba por la zona. El marido de la víctima logró frustrar el robo al acudir en su auxilio.

Las lesiones causadas y las circunstancias del ataque generaron alarma social en el centro de Málaga, lo que llevó a los investigadores de la Comisaría del Distrito Centro a intensificar las diligencias para identificar al responsable. Los agentes revisaron cámaras de seguridad y recogieron declaraciones de testigos hasta determinar la identidad del presunto autor.

El arresto se produjo el martes sobre las 18.30 horas en la Avenida de América, a cargo de una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción. El detenido y el atestado fueron remitidos esta mañana al Tribunal de Instancia de Málaga, Sección de Instrucción de Guardia de Detenidos.

Un antecedente similar en Alicante

Según han informado fuentes policiales, el detenido habría sido arrestado con anterioridad en varias ocasiones. Una de ellas tuvo lugar en Alicante el pasado mes de febrero, cuando fue investigado como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas tras una agresión de características muy similares a la de Cristo de la Epidemia.

En aquel atestado, los agentes recogieron el testimonio de otra víctima agredida con un objeto punzante, presuntamente una cuchilla de afeitar, en la cara. El agredido aseguró entonces no conocer a su atacante ni encontrar explicación alguna al ataque, en circunstancias que coinciden con las descritas por la víctima malagueña.

"Nadie se ha preocupado por su salud mental"

La familia del hombre atacado en Cristo de la Epidemia relató hace unos días a EL ESPAÑOL de Málaga el impacto que la agresión ha dejado en la víctima. Su hermana asegura que el hombre, de 45 años, apenas sale de casa desde entonces. "Está muy hundido", cuenta.

La marca que le va a quedar en el rostro y el recuerdo de aquella noche le han impedido, hasta ahora, retomar su vida normal. Su hermana lo describe como una persona "noble, sencillo, más bueno que el pan" y lamenta el efecto psicológico del ataque.

La familia ha criticado además la atención sanitaria recibida tras la agresión. "Le han cosido una importante herida en la cara y le han echado a la calle; hablamos mucho de salud mental, pero nadie se ha preocupado por la suya", denuncia la hermana, que asegura que la víctima busca ahora ayuda psicológica por su cuenta.

Antes de conocerse la detención, la familia había pedido colaboración ciudadana para localizar al agresor y reclamado mayor vigilancia policial en la zona.