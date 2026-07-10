Un gigante del alojamiento flexible en España invertirá 27 millones en un complejo para nómadas digitales en Málaga

Se prevé generar más de 60 empleos durante la construcción y 40 empleos directos permanentes en la explotación del complejo.

El Grupo Moraval invertirá 27 millones de euros en un nuevo complejo de alojamiento flexible para nómadas digitales y jóvenes profesionales en Málaga.

Málaga sumará en el sector San Fermín, en las proximidades de la avenida Juan XXIII y el soterramiento del ferrocarril, un nuevo complejo hotelero orientado a nómadas digitales, jóvenes profesionales y estancias medias y largas, con una inversión estimada de 27 millones de euros y dos edificios de nueva planta.

El proyecto, impulsado por Proyectos Clyde Dos Ibérica, S.L., sociedad del Grupo Moraval, se presenta como una operación de alojamiento flexible y moderno, con unas 343 habitaciones privadas equipadas y espacio de trabajo integrado, además de gimnasio, piscina exterior, coworking, salas multimedia...

La documentación la define como una respuesta a la demanda creciente de soluciones urbanas para estancias de media y larga duración, con un enfoque en la convivencia, la sostenibilidad y la conexión social.

El proyecto también contempla la reordenación del viario interior del ámbito, con la prolongación de la calle Santa Justa y la creación de un espacio peatonal adicional en la esquina noreste de la parcela R2, configurado como suelo privado de uso público. La operación no solo reorganiza las volumetrías, sino que también redefine la movilidad interna del sector y amplía las zonas de estancia y tránsito peatonal.

Inversión y rentabilidad

La memoria económica fija la inversión total en 27 millones de euros, incluyendo la adquisición del suelo, la construcción y el equipamiento, además de los gastos técnicos, licencias, tasas y contingencias. El modelo financiero se proyecta a 10 años y calcula una facturación de 6,5 millones de euros en el primer año completo de actividad, con una ocupación media del 70% y un objetivo del 95% a partir del tercer ejercicio.

El documento estima costes operativos situados entre el 55% y el 60% de los ingresos, con un peso laboral en torno al 35%, y prevé que a partir del cuarto año la rentabilidad operativa supere el 25% sobre ventas. También calcula una TIR superior al 10% anual y una recuperación de la inversión en un plazo de 8 a 10 años.

El proyecto prevé generar más de 60 empleos durante la obra y más de 40 puestos directos permanentes en la fase de explotación. La memoria sostiene además que la actuación contribuirá a dinamizar el tejido urbano del entorno, atraer consumo responsable y diversificar la oferta de alojamiento en Málaga.

Junto a ello, el expediente defiende que el desarrollo incorpora criterios de sostenibilidad, como eficiencia energética, gestión de residuos, uso de materiales locales y menor impacto ambiental. También insiste en su dimensión social, al plantear un modelo de convivencia entre visitantes, residentes y profesionales vinculados al trabajo remoto.

La promotora es Proyectos Clyde Dos Ibérica, S.L., integrada en el Grupo Moraval, uno de los operadores más activos en España en residencias de estudiantes y alojamiento flexible. La memoria subraya que el grupo ha reforzado su posición con alianzas con inversores institucionales y que su cartera combinada supera las 7.500 camas en distintas ciudades españolas.

El expediente cita varias operaciones del grupo en Málaga, entre ellas el proyecto de Calle Juan Gris, con una inversión aproximada de 40 millones de euros y dos cuerpos edificados con 327 habitaciones para residencia de estudiantes y 317 habitaciones para uso hotelero. También menciona una residencia en Teatinos con 338 plazas y el proyecto de Torre del Río, donde Moraval desarrolla un edificio con 360 habitaciones, zonas comunes y explotación bajo la marca Moirai, concebida para alojamientos flexibles para profesionales y nómadas digitales.

Financiación prevista

La documentación apunta a que el promotor podrá recurrir a financiación bancaria por importe de hasta el 60% o 70% de la inversión, o bien a la entrada de fondos inmobiliarios especializados. En cualquier caso, el estudio considera que los flujos de explotación previstos permitirán cubrir el servicio de la deuda a lo largo del préstamo.

El proyecto se desarrolla sobre el antiguo ámbito del PERI LO.04 Plaza San Fermín, incorporado al PGOU de Málaga como planeamiento aprobado, y afecta a las parcelas R1 y R2. El Estudio de Detalle dice respetar el techo edificable total y no incrementar el aprovechamiento, aunque sí reorganiza la volumetría, ajusta alineaciones y redefine parte del viario y de los espacios libres.

El expediente ha superado la fase inicial de impulso municipal y deberá seguir ahora el trámite de información pública, alegaciones e informes sectoriales antes de su aprobación definitiva. Entre los informes pendientes figura el de servidumbres aeronáuticas, por la proximidad del ámbito al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

La memoria también invoca la participación ciudadana y la adaptación a la normativa urbanística vigente para justificar que se trata de una operación compatible con el planeamiento superior. Su planteamiento es el de un complejo de nueva generación, con vocación de marca y orientado a captar un perfil de usuario más móvil, internacional y vinculado al trabajo remoto.