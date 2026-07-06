Una máquina de facturar 365 días al año: así plantea Málaga su nuevo estadio en la Universidad

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo estadio del Málaga CF se plantea en la ampliación de la Universidad, con capacidad para 55.000 espectadores y un coste de 414 millones de euros, 20 millones menos que reformar La Rosaleda. El informe técnico destaca que la ubicación universitaria permite mayor rentabilidad, con espacio para eventos los 365 días del año y mejor infraestructura logística y de transporte. La parcela de la Universidad cuenta con ventajas urbanísticas y administrativas, lo que agiliza la construcción y permite iniciar la explotación comercial entre dos y tres años antes que en otras ubicaciones. El modelo de negocio del nuevo estadio prioriza ingresos por conciertos, eventos corporativos y espectáculos deportivos, reduciendo la dependencia de los ingresos por partidos de fútbol.

"El corazón nos pide seguir en La Rosaleda; la cabeza, irnos a otro sitio". Con esta contundencia resumía el director general del Málaga CF, Kike Pérez, el giro estratégico que va a cambiar el fútbol y el ocio de la ciudad.

El informe definitivo de Typsa y Fenwick Iribarren deja de lado el romanticismo de Martiricos para bendecir la construcción de un coloso de 55.000 espectadores en la ampliación de la Universidad: una operación de más de 400 millones de euros que, además de ser 20 millones más barata que reformar el actual estadio, está diseñada con una precisión matemática para rentabilizar el recinto cada día del año.

El documento de optimización financiera revela que la parcela universitaria reduce el gasto constructivo frente a La Rosaleda y maximiza el retorno de la inversión (ROI) gracias a su aforo de 55.000 espectadores y su versatilidad logística los 365 días del año.

Todo ello demuestra que la elección de la ubicación ha dejado de ser un debate estrictamente urbanístico o de arraigo sentimental para convertirse en una decisión puramente corporativa y de viabilidad financiera.

Tras un exhaustivo Análisis Multicriterio (AMC) que ha evaluado mediante modelos matemáticos lineales un total de 68 subcriterios específicos, la ampliación Universidad emerge como la única opción óptima.

Las conclusiones de las firmas internacionales arrojan un resultado inapelable: no se trata únicamente de la opción más económica de ejecutar; es la que mejor garantiza el retorno real de la inversión pública y privada.

Uno de los hitos más sorprendentes del desglose de los costes directos estimados para el mercado de 2026 es la ventaja presupuestaria que ofrece edificar sobre una parcela exenta frente a la remodelación integral del actual estadio.

Imagen exterior de San Mamés, en Bilbao. EEM

La construcción de un recinto de última generación con capacidad para 55.000 espectadores en la ampliación de la UMA resulta notablemente más económica que adaptar la actual Rosaleda, cuyo crecimiento físico está limitado estructuralmente a un máximo no ampliable de 43.000 asientos.

La explicación técnica a esta paradoja económica se encuentra en los costes singulares asociados al entorno urbano consolidado de La Rosaleda.

El proyecto sobre el actual recinto arrastra un Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) penalizado por obras de alta complejidad: una cimentación especial por pantallas valorada en 12.000.000 de euros, demoliciones complejas por valor de 7,8 millones y un gravoso desembolso de 17.136.000 destinado única y exclusivamente a sufragar las infraestructuras de un estadio temporal para que el Málaga C.F. pueda continuar sus partidos oficiales durante el ciclo de las obras.

En contraste, la parcela de la Universidad cuenta con un planeamiento ya aprobado y una urbanización avanzada, lo que elimina de la ecuación constructiva las demoliciones y cimentaciones especiales, limitando el movimiento de tierras a 8.000.000.

De este modo, al aplicar el 21% de IVA y los gastos de dirección de obra corporativos (soft costs), el Presupuesto Base de Licitación definitivo sitúa el coste total de la Ampliación Universidad en 414.540.838 de euros, representando un ahorro neto inicial de más de 20 millones de euros respecto a La Rosaleda (434.633.302 €).

La tercera alternativa finalista, San Cayetano, queda descartada financieramente al dispararse su presupuesto hasta los 588.130.755 de euros debido a la obligatoriedad de construir desde cero masivas infraestructuras de aparcamiento subterráneo valoradas en más de 108 millones de euros.

El motor de la rentabilidad

El bloque destinado al Retorno de la Inversión fue ponderado por el equipo multidisciplinar como el indicador estratégico de mayor peso en la decisión final, representando un 20% de la calificación global. En este campo, la Ampliación Universidad aplasta a sus competidoras con una calificación técnica de 7,00 puntos, frente a los ajustados 5,55 puntos de La Rosaleda.

El modelo de rentabilidad diseñado por la firma Legends Global huye de la dependencia de los ingresos típicos de los días de partido, planteando un modelo de negocio enfocado en una infraestructura comercial de uso los 365 días del año. Los flujos de ingresos proyectados para asegurar la amortización del activo se dividen en cuatro pilares financieros clave:

Conciertos y macroeventos musicales (50% del peso operativo del ROI).

Eventos corporativos, convenciones y ferias (20% del peso operativo).

Otros grandes eventos y espectáculos deportivos de exhibición (15% del peso).

Espacios comerciales y alquiler (15% del peso).

El motivo estructural por el cual la Universidad optimiza el retorno de la inversión de forma tan contundente radica en su huella espacial. Para albergar giras musicales masivas internacionales y eventos corporativos de gran escala que resulten rentables para los promotores, es obligatorio implantar un doble perímetro de seguridad (control interior y exterior) y amplias zonas logísticas de carga, descarga y hospitality VIP.

Mientras que La Rosaleda padece de zonas críticas extremadamente estrechas en sus graderíos Oeste y Este que estrangulan la logística y limitan la explotación premium, la Ampliación Universidad ofrece espacio holgado para un diseño perimetral fluido, multiplicando las localidades de hospitality integradas (las de mayor margen de beneficio para el recinto) y garantizando montajes técnicos ultraeficientes.

Conectividad y captación masiva

La viabilidad comercial a largo plazo requiere de un volumen crítico de consumidores accesibles de forma rápida. Los análisis de ingeniería vial y geomarketing desarrollados por TYPSA han aportado datos concluyentes respecto a la captación de mercado de cada emplazamiento:

Oferta actual de transporte público : La infraestructura consolidada de la Ampliación Universidad (metro y líneas de autobuses) garantiza una capacidad masiva de evacuación de 4.300 plazas/hora, prácticamente doblando la oferta actual de La Rosaleda (2.300 plazas/hora) y haciendo inviable la opción de San Cayetano (600 plazas/hora).

: La infraestructura consolidada de la Ampliación Universidad (metro y líneas de autobuses) garantiza una capacidad masiva de evacuación de 4.300 plazas/hora, prácticamente doblando la oferta actual de La Rosaleda (2.300 plazas/hora) y haciendo inviable la opción de San Cayetano (600 plazas/hora). Alcance de masa crítica (Transporte privado): Al mapear la ubicación real de la base de abonados provinciales de Málaga y conectarla con las redes de comunicación (A-357, MA-20, A-7), el estudio isócrono determinó que el volumen de población situado a menos de 30 minutos en transporte privado de la Universidad alcanza los 920.000 habitantes, superando en 200.000 clientes potenciales a La Rosaleda (720.000 habitantes). Esta diferencia representa un mercado cautivo insalvable a la hora de facturar en restauración, ocio y estacionamiento recurrente.

(Transporte privado): Al mapear la ubicación real de la base de abonados provinciales de Málaga y conectarla con las redes de comunicación (A-357, MA-20, A-7), el estudio isócrono determinó que el volumen de población situado a menos de 30 minutos en transporte privado de la Universidad alcanza los 920.000 habitantes, superando en 200.000 clientes potenciales a La Rosaleda (720.000 habitantes). Esta diferencia representa un mercado cautivo insalvable a la hora de facturar en restauración, ocio y estacionamiento recurrente. El factor tiempo: El coste de oportunidad de la tramitación legal

Por último, la asesoría legal-urbanística de la firma Andersen introdujo una variable financiera crítica en cualquier modelo de flujos de caja descontados: el factor tiempo.

Al disponer de un suelo con una condición urbanística favorable y obras previas de urbanización completadas, los plazos de tramitación administrativa y licencias estimados para la Ampliación Universidad se sitúan en un escenario optimista de 1 a 3 años.

Por el contrario, tanto la remodelación de La Rosaleda como San Cayetano requieren una tramitación completa que implicaría modificar sustancialmente el planeamiento general vigente (PGOU), realizar evaluaciones ambientales estratégicas complejas o, peor aún, resolver litigios e impugnaciones judiciales ya existentes en los sectores. Esto desplaza sus horizontes de apertura de forma conservadora a más de 5 años.

Iniciar la explotación comercial del estadio entre dos y tres años antes en la Universidad significa empezar a activar los ingresos por eventos y alquileres de forma inmediata, evitando que la inflación encarezca los costes de construcción proyectados para 2028 (estimada en un 6% adicional) y eludiendo el coste de oportunidad financiero de mantener un capital multimillonario inmovilizado sin generar rentabilidad.