Málaga aprueba otras 30 viviendas en antiguos locales comerciales antes de echar el cerrojo a los cambios de uso

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha concedido en junio 22 licencias de cambio de uso para transformar antiguos locales comerciales en 30 nuevas viviendas repartidas por varios barrios. También se han autorizado la creación de siete nuevos apartamentos turísticos en el Centro y la construcción de un edificio con ocho apartamentos turísticos en la calle Carretería. El consistorio prepara una modificación del PGOU para endurecer las condiciones de conversión de locales en viviendas y limitar la implantación de nuevos alojamientos turísticos en suelos residenciales. Las nuevas restricciones impedirán estos cambios en calles principales y plazas, y exigirán mejores condiciones de habitabilidad, aunque los expedientes ya iniciados seguirán su trámite con la normativa anterior.

La transformación de locales comerciales en viviendas continúa avanzando en Málaga, aunque el Ayuntamiento ya ha anunciado un importante giro en su política urbanística para limitar y frenar este tipo de operaciones, así como para impedir que sigan proliferando apartamentos turísticos y hoteles en suelo residencial.

Los acuerdos adoptados por la Gerencia Municipal de Urbanismo durante el pasado mes de junio, de los que se va a dar cuenta en el próximo consejo de administración, reflejan que el modelo actual sigue plenamente vigente mientras no entren en vigor las nuevas restricciones.

Solo en junio se han concedido 22 licencias de cambio de uso que permitirán crear 30 nuevas viviendas a partir de antiguos locales comerciales y oficinas repartidos por distintos barrios de la ciudad.

Las autorizaciones se distribuyen por prácticamente todo el municipio, con especial incidencia en los distritos de Bailén-Miraflores, Carretera de Cádiz, Centro y Cruz de Humilladero, aunque también aparecen expedientes en Ciudad Jardín, Málaga Este, Palma-Palmilla, Puerto de la Torre y Teatinos.

Nuevos apartamentos turísticos

Las resoluciones de junio no solo incluyen cambios de uso hacia vivienda. Urbanismo también ha concedido licencia para transformar siete viviendas en siete apartamentos turísticos en un edificio situado en la calle Duende, esquina con calle Nueva, en pleno Centro de Málaga.

A ello se suma otra licencia de obras para la construcción de un edificio destinado a ocho apartamentos turísticos en la calle Carretería, también en el distrito Centro.

La publicación de estas licencias coincide con el anuncio realizado la pasada semana por el equipo de gobierno municipal de una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) destinada a reforzar la protección del uso residencial.

La propuesta, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local y pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contempla una suspensión de hasta tres años para impedir la implantación de nuevos establecimientos de hospedaje —hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos, entre otros— en suelos calificados como residenciales, salvo que se tramite una modificación específica del planeamiento o se justifique su interés público.

La reforma también endurece las condiciones para transformar locales comerciales en viviendas. Entre otras limitaciones, ya no podrán autorizarse estos cambios de uso en locales situados en calles de primer y segundo orden o con fachada a plazas, además de incorporar nuevas exigencias sobre iluminación natural, ventilación y condiciones de habitabilidad.

Las últimas autorizaciones

Las licencias concedidas durante junio representan, a priori, los últimos expedientes resueltos bajo el marco urbanístico vigente.

No obstante, la futura modificación no supondrá la desaparición de los cambios de uso, sino que limitará aquellos que no cumplan las nuevas condiciones previstas por el Ayuntamiento.

Además, los expedientes que ya hubieran iniciado su tramitación antes de la entrada en vigor de la suspensión podrán continuar su recorrido administrativo conforme a la normativa aplicable en el momento de su solicitud.

Las autorizaciones de junio se suman a una tendencia que se ha intensificado durante los primeros meses del año.

Entre febrero y mayo, Urbanismo ya había dado luz verde a decenas de expedientes de cambio de uso que permitían transformar antiguos locales comerciales y oficinas en más de un centenar de nuevas viviendas repartidas por prácticamente todos los distritos de la ciudad.