Allanan el camino para que Mayoral cree un gran complejo de oficinas en la antigua Intelhorce de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen favorable a la modificación del PERI Intelhorce Industrial, permitiendo avanzar el proyecto de Mayoral. La nueva ordenación permitirá destinar 24.358 metros cuadrados a oficinas, más del doble de lo inicialmente previsto, sin aumentar la edificabilidad total. La zona verde pública de 12.793 metros cuadrados será trasladada a una parte accesible para los ciudadanos y el promotor asumirá su urbanización y cesión gratuita al Ayuntamiento. El proyecto reorganiza suelos, elimina equipamiento privado, reconfigura viales y crea nuevas áreas de aparcamiento, transformando el espacio en un polo empresarial.

La operación urbanística con la que el grupo malagueño Mayoral pretende transformar parte de los terrenos de la antigua Intelhorce ha superado uno de sus últimos y más importantes obstáculos administrativos.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen favorable, fechado el pasado 11 de junio, a la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) G.3-I Intelhorce Industrial, despejando el camino para que el Ayuntamiento de Málaga pueda culminar la aprobación definitiva de una actuación llamada a convertir este histórico recinto industrial en un gran espacio empresarial.

La modificación permitirá reorganizar completamente el ámbito sin aumentar la edificabilidad global prevista por el planeamiento, pero sí redistribuirla para reforzar el uso terciario.

El resultado será una bolsa de 24.358 metros cuadrados de techo edificable destinada a oficinas, más del doble de los cerca de 10.900 metros cuadrados que contempla actualmente el planeamiento.

Para lograrlo, el proyecto traslada al uso terciario parte de la edificabilidad industrial que deja de utilizarse y la correspondiente a una parcela de equipamiento privado, adaptando la ordenación a las nuevas necesidades del complejo sin incrementar el volumen total edificable.

Cuatro años de tramitación

El expediente inició su recorrido en julio de 2022, cuando el Ayuntamiento de Málaga aprobó inicialmente el avance de la modificación del PERI.

Dos años después, en marzo de 2024, la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía emitió un informe ambiental estratégico favorable al concluir que la actuación no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque condicionó el desarrollo a la adopción de diversas medidas preventivas relacionadas con el ruido, la calidad del suelo, la contaminación lumínica, los recursos hídricos y el control arqueológico durante las obras.

El procedimiento, sin embargo, encontró un importante escollo este mismo año. En marzo de 2026, el Consejo Consultivo emitió un dictamen desfavorable al detectar contradicciones relevantes en la documentación urbanística.

Entre ellas figuraban la falta de claridad sobre la naturaleza pública o privada de varias zonas verdes y una discrepancia en la clasificación de cerca de 50.000 metros cuadrados de suelo destinados a cesiones públicas.

Tras ese revés, el promotor presentó un texto refundido que corregía los reparos formulados por el órgano consultivo. Una vez analizadas las modificaciones, el Consejo concluye ahora que las deficiencias han sido subsanadas y emite un dictamen favorable, eliminando uno de los últimos obstáculos para la aprobación del expediente.

Más allá del incremento del espacio destinado a oficinas, la modificación incorpora otro cambio de calado. El actual planeamiento sitúa una zona verde pública de 12.793 metros cuadrados dentro del recinto industrial, rodeada por el vallado de las instalaciones y sin acceso para la ciudadanía.

El propio Consejo Consultivo reconoce en su resolución que ese parque había quedado, de hecho, incorporado al uso exclusivo del complejo industrial al encontrarse dentro del perímetro cerrado.

La nueva ordenación traslada esa misma superficie de zona verde pública a la parte noreste del ámbito, donde será plenamente accesible para los ciudadanos. Además, será el promotor quien asuma el coste de su urbanización y posterior cesión gratuita al Ayuntamiento, una actuación presupuestada en unos 281.500 euros.

La modificación reorganiza también la distribución interna de los suelos industriales y terciarios, elimina una parcela de equipamiento privado, reconfigura los viales y genera nuevas áreas de aparcamiento, adecuando el recinto a un modelo más orientado a la actividad empresarial y de oficinas.

Con el respaldo del Consejo Consultivo, la operación da un paso decisivo hacia su aprobación definitiva y acerca la posibilidad de culminar una transformación largamente tramitada sobre uno de los grandes suelos industriales de Málaga, donde Mayoral proyecta consolidar un importante polo de actividad terciaria con más de 24.000 metros cuadrados de oficinas.