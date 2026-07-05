El 'regalo' en forma de vivienda protegida que recibe Málaga en uno de los sectores más exclusivos de la zona Este

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga recibirá suelo para 10 viviendas protegidas en el exclusivo sector de Las Esclavas, zona Este de la ciudad. El desarrollo urbanístico prevé hasta 32 viviendas, de las cuales cerca de una decena serán de protección oficial y el resto libres. La cesión del suelo para VPO será gratuita para el Ayuntamiento, asumiendo la promotora los costes de urbanización, estimados en más de 4 millones de euros. La operación ha supuesto la extinción de una antigua servidumbre de paso que databa de 1958, vinculada al uso rústico original del terreno.

El desarrollo urbanístico y residencial dibujado en el sector Las Esclavas, uno de los más exclusivos de la zona Este de Málaga capital, va a dejar en manos del Ayuntamiento aprovechamientos para 10 viviendas protegidas.

El planeamiento contempla que el Consistorio reciba, por cesión obligatoria, suelo destinado a vivienda de protección oficial (VPO) dentro de este ámbito, donde también se prevén 22 viviendas libres (la promotora anuncia 18) y zonas verdes.

Todos estos detalles forman parte del proyecto de reparcelación del sector que se encuentra en tramitación. El mismo ordena un ámbito de algo más de 9.500 metros cuadrados entre las calles Juan Valera y Rosalía de Castro, en una de las áreas con mayor demanda inmobiliaria de la capital, a escasa distancia del litoral de Pedregalejo y Morlaco.

Dos zonas que se han consolidado en los últimos años como uno de los mercados residenciales más tensionados de Málaga.

En zonas cercanas, el precio de la vivienda usada supera con frecuencia los 4.000 euros por metro cuadrado, con operaciones que pueden elevarse aún más en primera línea o con vistas al mar.

En este contexto, la inclusión de vivienda protegida en el sector supone un elemento singular: la integración de VPO en un barrio donde el suelo disponible es escaso y altamente valorado.

Según la documentación urbanística, el ámbito contempla varias parcelas residenciales, entre ellas una destinada a vivienda protegida, que será adjudicada al Ayuntamiento como parte de las cesiones del sistema de equidistribución.

Vistas al mar desde Las Esclavas. ABU

En total, el desarrollo prevé un máximo de 32 viviendas, de las cuales una parte corresponderá a VPO, en torno a una decena según el reparto de edificabilidad recogido en el proyecto.

La clave del proyecto es el mecanismo urbanístico: el Ayuntamiento no adquiere este suelo mediante compra, sino a través de la cesión obligatoria y gratuita que establece la legislación urbanística andaluza en los procesos de reparcelación.

En este caso, el suelo para VP se integra directamente en el propio ámbito del desarrollo, dentro de un entorno residencial de alto valor.

Otro detalle es que la cesión al Consistorio se hace a coste cero, ya que los gastos de urbanización son asumidos íntegramente por el promotor privado, que se queda con todo el desarrollo residencial libre. De acuerdo con los detalles contenidos, la urbanización se estima en 4.148.985,11 euros.

Servidumbre de paso

Del análisis de los documentos oficiales, se puede observar que el equipo jurídico de la operación ha tenido que extinguir formalmente una servidumbre de paso que databa del 10 de noviembre de 1958.

Aquella carga histórica, inscrita en los tiempos en que la zona era mayormente rústica, fue impuesta originalmente por una antigua propietaria, la señora Hyde Clarke.

La cláusula obligaba a los futuros dueños a mantener un carril permanente de 2,5 metros de ancho por 67,5 metros de largo para permitir el paso constante de "cuantas personas, caballerías y carruajes deseen, sin restricción ni limitación alguna".

Casi siete décadas después, la apertura de los nuevos viales modernos del siglo XXI (que superan con creces el espacio de aquel viejo carril) ha permitido extinguir legalmente la cláusula por pura incompatibilidad urbanística, jubilando así el último rastro del tránsito de carruajes en la zona.