La locura que no cesa en Málaga: venden por más de 300.000 euros un piso de 30 metros cerca de la playa

Interior del apartamento en venta por más de 300.000 euros. Idealista

Las claves

Las claves Generado con IA Un apartamento de 30 metros cuadrados en Pedregalejo se vende por 310.000 euros, superando los 10.000 euros por metro cuadrado. La vivienda, situada a 300 metros de la playa y con terraza de 12 metros, destaca por su ubicación y vistas al mar. El barrio de Pedregalejo se ha consolidado como uno de los más demandados de Málaga, impulsado por la presión turística y la inversión inmobiliaria. La revalorización de viviendas pequeñas cerca del mar refleja la alta demanda y escasez de oferta en el litoral malagueño.

Un pequeño apartamento en Pedregalejo, con 30 metros cuadrados, terraza y vistas al mar, se vende por 310.000 euros en una de las zonas más cotizadas de Málaga capital.

El inmueble, anunciado en el portal Idealista, supera los 10.000 euros por metro cuadrado en un barrio donde la proximidad a la playa se ha convertido en uno de los principales factores de revalorización.

El anuncio, situado en el entorno de Pedregalejo-Morlaco, refleja hasta qué punto el mercado inmobiliario en el litoral este de Málaga ha escalado en los últimos años.

A escasos 300 metros de la playa y junto a zonas como los Baños del Carmen, la vivienda se comercializa como una oportunidad tanto para residencia habitual como para inversión.

El apartamento dispone de 30 metros cuadrados y una terraza de 12 metros. Se distribuye en salón-comedor, cocina, un dormitorio y un baño, y cuenta con orientación sur, aire acondicionado, ventanas con doble acristalamiento y ventilación cruzada.

Pedregalejo se ha consolidado en los últimos años como uno de los barrios más demandados de Málaga capital, combinando su tradición como antiguo barrio marinero con una fuerte presión inmobiliaria vinculada al turismo, la segunda residencia y la inversión.

Los 10.000 metros por metro cuadrado es un valor propio de zonas premium en grandes capitales, aunque en este caso asociados a una vivienda de tamaño reducido y sin ascensor, construida en 1968.

El precio ilustra una tendencia cada vez más visible en el litoral malagueño: la fuerte revalorización de viviendas pequeñas en ubicaciones muy próximas al mar, donde la escasez de oferta y la alta demanda han tensionado el mercado.

Pedregalejo es uno de los enclaves históricos del este de Málaga. Antiguo barrio de pescadores, conserva aún parte de su identidad tradicional en torno al paseo marítimo y los conocidos chiringuitos de la zona.

Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado un proceso de transformación progresiva que lo ha situado entre las áreas residenciales más demandadas de la capital, especialmente entre compradores con mayor poder adquisitivo y perfiles vinculados a la segunda residencia o la inversión.