Bares de Málaga se convierten en refugios contra la violencia machista con servilleteros que pueden salvar vidas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga lanza una iniciativa en el Soho para que bares y restaurantes actúen como refugios contra la violencia machista. El personal de hostelería recibe formación específica y los locales incorporan servilletas con mensajes y recursos de la campaña 'Málaga, libre de violencias machistas'. La acción busca que estos espacios puedan detectar y responder ante situaciones de violencia, facilitando la primera ayuda y acceso a información. El programa está respaldado por la Asociación Cívica para la Prevención y cuenta con financiación municipal y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Ayuntamiento de Málaga acaba de poner en marcha un plan innovador en la lucha contra la violencia machista, en la que adquieren un protagonismo especial los bares y locales de hostelería.

La iniciativa se desarrolla en el barrio del Soho, donde una red de locales de ocio y hostelería se han preparado para detectar, actuar y dar respuesta ante posibles situaciones de violencia machista, con formación específica a responsables y la incorporación de servilletas informativas con mensajes de la campaña Málaga, libre de violencias machistas.

Con esta acción, se busca que los bares y restaurantes asuman un nuevo papel más allá del ocio.

El concejal Francisco Campos saluda a uno de los hosteleros implicados el plan municipal. Ayuntamiento de Málaga

Los locales que participan de la iniciativa son: Rubico, Las Muns, Miss Sushi, Café del Soho, La Pica Soho, El Rincón del Cervecero, Café de Estraperlo, La Guernica Asador y Standard Coffee.

La iniciativa combina dos elementos clave: formación especializada al personal de hostelería y la presencia de materiales visibles en los establecimientos, como servilletas con el lema de la campaña y la web de recursos municipales https://noesnoigualdad.eu/.

Actuar ante una emergencia

Uno de los principales objetivos del plan es convertir estos establecimientos en espacios sensibilizados, capaces de ofrecer una primera respuesta mientras se activan los recursos de emergencia y protección.

Además de la formación, la campaña se hace visible en el día a día de estos locales a través de elementos como servilleteros con el lema de la iniciativa. En ellos se incluye la web municipal de recursos, donde las mujeres pueden acceder a información sobre prevención, atención y apoyo en casos de violencia de género.

Este tipo de material busca que el mensaje esté presente en un entorno cotidiano y frecuentado, reforzando la idea de que cualquier espacio puede convertirse en un lugar de ayuda o derivación.

La actuación se enmarca dentro del proyecto Punto Violeta, desarrollado por la Asociación Cívica para la Prevención con apoyo municipal, que trabaja en la prevención de la violencia machista en espacios de ocio nocturno y eventos públicos.

El programa cuenta con una subvención de 18.200 euros del Ayuntamiento, financiada a su vez con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Consistorio recuerda que dispone de un Servicio de Atención Integral ante la Violencia de Género en Tabacalera, donde un equipo multidisciplinar ofrece apoyo social, jurídico, psicológico y laboral a las víctimas.

Además, existen teléfonos de atención como el 951 926 010, el 951 92 60 06 y el servicio urgente jurídico 24 horas 679 661 800, que funcionan en coordinación con otros recursos públicos y el teléfono estatal 016.