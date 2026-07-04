Así avanza el Metro de Málaga en el entorno de Eugenio Gross: ya se ha ejecutado el 40% de las pantallas

Las claves

Las claves Generado con IA El 41% de los muros pantalla del segundo tramo del Metro de Málaga entre Hilera y Eugenio Gross ya está ejecutado tras un año de obras. La intervención comprende 653 metros de túnel subterráneo y la futura estación de La Trinidad, con una inversión de 46,44 millones de euros. Durante la primera fase se han desviado servicios urbanos y se han creado aparcamientos provisionales para reducir el impacto en vecinos y comerciantes. Más de un centenar de trabajadores participan en la obra, que mantiene comunicación constante con el distrito de Bailén-Miraflores para informar de los avances.

Las obras del segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga, entre las calles Hilera y Eugenio Gross, cumplen su primer año con un avance significativo: el 41% de los muros pantalla ya está ejecutado y el proyecto entra en una nueva fase clave con el inicio inminente de la losa de cubierta.

La actuación, que forma parte del corredor que llevará el suburbano hasta el entorno del Nuevo Hospital Virgen de la Esperanza, mantiene a pleno rendimiento a más de un centenar de trabajadores, entre operarios, técnicos y equipos de dirección de obra. A ellos se suma la compleja logística de desvío de servicios urbanos realizada durante los primeros meses del proyecto.

Según ha destacado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, el desarrollo de este tramo "cumple los objetivos marcados en su primer año", subrayando que los trabajos se están ejecutando "con transparencia y comunicación constante con vecinos y comerciantes".

Túnel de 653 metros

El contrato, adjudicado a la UTE formada por FCC Construcción, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen, cuenta con una inversión de 46,44 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER y un plazo de ejecución de 36 meses.

El trazado discurre entre el final del tramo Guadalmedina–Hilera y el inicio del futuro tramo hacia Blas de Lezo, atravesando Santa Elena y Eugenio Gross. En total, se ejecutarán 653 metros de infraestructura subterránea que incluyen la construcción de la estación de La Trinidad, uno de los puntos estratégicos del nuevo corredor.

En la actualidad, trabajan simultáneamente dos equipos de pantalladoras: uno en la zona norte de Eugenio Gross y otro en el arranque del túnel en la Avenida de la Purísima.

Reordenación urbana

Durante este primer año, una de las fases más complejas ha sido la reubicación de servicios afectados: líneas eléctricas, saneamiento, abastecimiento de agua y redes de comunicaciones han sido desviadas para permitir la excavación del túnel.

El proyecto mantiene además un diálogo continuo con el distrito de Bailén-Miraflores, con reuniones informativas periódicas con vecinos y asociaciones comerciales para reducir el impacto de las obras en la actividad diaria.

En este contexto, se han activado medidas de apoyo a la movilidad y el estacionamiento, como la creación de bolsas de aparcamiento provisionales. Ya está operativo un parking con 32 plazas en la calle Jorge Loring, y se prevé la habilitación de otro espacio adicional de características similares.

Ya se ejecutó parking paliativo para los residentes en la calle Jorge Loring (32 plazas) y está previsto afrontar en breve los trabajos de acondicionamiento de otro aparcamiento con capacidad también para 32 plazas.

La Consejería de Fomento enmarca esta actuación dentro de la hoja de ruta para extender el Metro hasta el entorno del Hospital Civil, con el objetivo de que los tres tramos del trazado estén en obras de forma simultánea este mismo año.

Con el avance actual, la infraestructura subterránea comienza a tomar forma bajo el eje urbano de Bailén-Miraflores, en una de las intervenciones de ingeniería urbana más relevantes en ejecución en la ciudad