504 perros, 213 gatos, cinco aves o una tortuga: las 748 despedidas del cementerio de mascotas de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El cementerio municipal de mascotas de Málaga ha realizado 748 servicios en dos años, siendo los perros y gatos los animales más despedidos. El 90% de los servicios han sido incineraciones, con 295 cremaciones individuales y 378 colectivas; también se han realizado entierros y depósitos de cenizas. El cementerio, pionero en España, cuenta con instalaciones independientes y ofrece acompañamiento psicológico, recogida y traslado de animales fallecidos. Málaga lidera en número de mascotas registradas en Andalucía, con más de 350.000 animales de compañía, de los cuales 100.000 son perros en la capital.

504 perros, 213 gatos, 21 conejos, cinco aves, tres roedores, un hurón y una tortuga. Son los 748 animales de compañía a los que se ha dado el último adiós en el cementerio municipal de Málaga, el primero de titularidad pública de España, durante sus dos primeros años de servicio.

El equipamiento, gestionado por el Ayuntamiento a través de Parcemasa, cumplió dos años el pasado 24 de junio. Desde su apertura ha prestado 748 servicios, una media de algo más de uno al día. El Consistorio ha subrayado que se trata de un espacio que "da respuesta a una necesidad no cubierta hasta entonces desde lo público".

De ese total, 673 servicios han sido incineraciones, casi nueve de cada diez. Parcemasa ha realizado 295 cremaciones individuales y 378 colectivas. A ellas se suman 65 animales enterrados en el bosque del recinto y otros 10 cuyas cenizas reposan en urnas en el jardín habilitado para ello.

Los perros son, con diferencia, los grandes protagonistas. Sus 504 servicios suponen el 67% del total y superan con holgura a los 213 de los gatos. Entre ambos reúnen el 96% de las despedidas. La lista la completan 21 conejos, cinco aves, tres roedores, un hurón y una tortuga.

Las cifras dibujan que cada vez más malagueños dan el paso de utilizar las instalaciones para despedir a sus animales. Solo en lo que va de 2026 el cementerio ha prestado 242 servicios, casi un tercio de todos los registrados en sus dos años de vida. De ellos, 221 han sido incineraciones (93 individuales y 128 colectivas), 15 entierros y seis depósitos de cenizas, correspondientes a 163 perros, 71 gatos, seis conejos, un ave y un roedor.

Desde el Ayuntamiento mantienen acuerdos con una quincena de clínicas veterinarias que complementan los servicios contratados directamente por los particulares.

Más mascotas

Málaga es la provincia andaluza con más mascotas. El Colegio Oficial de Veterinarios cifraba en más de 350.000 los animales de compañía registrados, el 23% del censo andaluz, con 100.000 perros solo en la capital.

El cementerio, cuya construcción supuso una inversión de 1.168.846,37 euros, ocupa una parcela del Parque Cementerio de Málaga, en San Gabriel, con instalaciones independientes. Es un edificio de planta circular de cerca de 1.000 metros cuadrados, con zona de recepción, despachos, sala de entrega de cenizas y sala de despedidas, un crematorio capaz de albergar animales de hasta 200 kilogramos y unos jardines exteriores para el depósito de cenizas y el enterramiento en un entorno natural.

Más allá de cremaciones y entierros, el recinto ofrece la recogida y el traslado de los animales fallecidos, la celebración de actos de despedida y el acompañamiento del equipo psicológico de Parcemasa. Su apertura se enmarca en las iniciativas municipales de bienestar animal, junto al Centro de Protección Animal Municipal (Cepam), los 22 parques caninos de la ciudad, la playa canina de la Araña o el programa CER de control de colonias felinas, que ya supera las 300 en la ciudad.