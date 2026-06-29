Málaga mantiene las restricciones al ruido en el Centro y El Romeral y prolonga el bloqueo a nuevos bares

Imagen de archivo de las aglomeraciones en la Plaza Mitjana y su entorno.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga mantiene la prohibición de abrir nuevos bares y restaurantes en el Centro histórico y El Romeral para reducir la contaminación acústica. Las mediciones acústicas reflejan una mejora significativa en los niveles de ruido: un 92,5% de reducción en el periodo nocturno en las zonas afectadas. Las restricciones incluyen limitaciones en horarios, cierre de terrazas antes de lo habitual y control policial y sanciones a locales que incumplen la normativa. Las terrazas deberán cerrar antes según la estación del año, con excepciones puntuales en festivos como Semana Santa, Navidad o Feria.

Málaga mantendrá las limitaciones que desde enero de 2020 impiden la apertura de nuevos bares y restaurantes en buena parte del Centro histórico y el barrio de El Romeral, en Teatinos.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento tras conocer las conclusiones de las mediciones acústicas que se han venido realizando en el proceso de revisión de las denominadas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Una figura activa desde hace algo más de seis años y con la que el Consistorio buscó reducir la contaminación acústica largamente denunciada por los vecinos.

Las nuevas mediciones acústicas realizadas han constatado que las restricciones aplicadas tanto en la apertura de establecimientos como en el régimen de horarios y actividades, han permitido rebajar de manera clara los niveles sonoros.

En concreto, las de larga duración (una semana) realizadas en 48 puntos (41 en la zona del Centro y 7 en la de Teatinos) se refleja una mejora en el 92,5% de las estaciones en el periodo de noche, del 75% en periodo de día y del 52,5% en el periodo de tarde respecto a las realizadas en los mismos puntos para el estudio que sirvió para la declaración como ZAS.

Todo ello ha sido abordado en la tarde de este lunes en la reunión de la mesa de trabajo de Zonas Acústicamente Saturadas compuesta por las áreas de Sostenibilidad Medioambiental, Comercio y Vía Pública, Seguridad, Ordenación del Territorio y Gestión Tributaria del Ayuntamiento junto a representantes del sector de la hostelería, comerciantes y vecinos de los tres ámbitos de la ciudad que cuentan con esta declaración (Centro Histórico y barriada de El Romeral en Teatinos desde enero de 2020 y un tramo de la calle Tomás Echeverría de Huelin desde abril de 2025).

Suspensión de apertura

Así, por parte del Área de Sostenibilidad Medioambiental, en lo relativo a la suspensión de la apertura de nuevos establecimientos destinados a hostelería, ocio y esparcimiento no se ha iniciado ninguna calificación ambiental, aunque sí una apta cuya tramitación fue iniciada antes de la entrada en vigor del plan zonal específico del Centro.

En paralelo, se han tramitado 56 denuncias en locales ubicados en zona ZAS, de las que 37 (66%) han sido por contaminación acústica. En este sentido, durante todo el año se han realizado trabajos para poder controlar el correcto funcionamiento de los limitadores de los bares con música y discotecas de la zona ZAS, recordando así a los titulares la obligación de presentar un volcado de datos cada dos meses.

En este sentido, cabe recordar que en 2024 se instalaron cinco registradores sonoros en la vía pública (en las plazas del Marqués del Vado Maestre, Merced y del Siglo; y en las calles Cárcer y Ángel) que se suman a los tres instalados en 2022 (Denis Belgrano, Juan Padilla y plaza del Siglo).

Desde el Área de Comercio se han realizado en lo que va de año 538 actuaciones de control en las zonas ZAS con objeto de apercibir y reprender ocupaciones de espacio no autorizadas o excedidas.

Una labor que se ha materializado sólo en lo que va de año en 46 envíos de sanciones a Gestión Tributaria (70 en el periodo anterior), además de 27 resoluciones de retirada terraza por excesos o sin autorización (35 en el periodo anterior) y 12 apercibimientos.

Vigilancia policial y expedientes sancionadores

Por parte de la Policía Local destacan los resultados obtenidos como consecuencia de la presencia y vigilancia en las zonas ZAS.

En el Centro, se han atendido 491 llamadas y realizado 170 intervenciones (132 por ruido en la vía pública), mientras en lo relativo a ocupación de la vía pública, además de la vigilancia ordinaria en establecimientos se han llevado a cabo tres campañas específicas en colaboración con Comercio que han dado lugar a denuncias por exceso de ocupación, tres por carecer de autorización y tres por instalación de estufas de gas sin autorización. En Teatinos, se han atendido 351 requerimientos ciudadanos y realizado 980 servicios de control de establecimientos y ocupación de la vía pública.

En cuanto a Gestión Tributaria (Gestrisam), en lo que va de 2026 se han tramitado 205 expedientes sancionadores, frente a los 368 registrados en todo 2025 o los 872 contabilizados en 2023.

Del total, 204 han sido a establecimientos en la zona ZAS del Centro: 45 a establecimientos motivados por incumplimientos relacionados con la ocupación de la vía pública (32), ruido (5) y la garantía de la convivencia ciudadana (8), así como otros 159 a personas (149 por incumplimientos en materia de ruidos y 10 por convivencia ciudadana). En la zona ZAS de Teatinos sólo consta un expediente sancionador en este periodo, y ninguno en la de Huelin.

Restricciones y limitaciones

En el momento que entraron en vigor los respectivos planes zonales específicos no se pueden tramitar nuevos expedientes para la apertura de nuevos establecimientos de primera instalación de hostelería, ocio y esparcimiento, excepto aquellos cuya tramitación se iniciara antes de la entrada en vigor del citado plan, a las que se les aplicaría un régimen transitorio.

Esta restricción se extiende a la ampliación o instalación de nuevos establecimientos públicos fijos en los que se celebren y desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas de cualquier tipo, que no sean ocasionales y extraordinarias.

En este sentido, no se aplicará a los cambios inter partes que se produzcan en la titularidad del título habilitante para el ejercicio de la actividad siempre que exista acuerdo escrito entre el cedente y cesionario y permanezcan inalterables las características y condiciones del establecimiento según el proyecto que sirvió de base a la resolución de la calificación ambiental.

En cuanto a las limitaciones horarias, a partir de las 23.00 horas, los establecimientos de hostelería con y sin música y los establecimientos de ocio y esparcimiento ubicados en la zona objeto de la declaración deberán funcionar con puertas y ventanas cerradas, con el fin de evitar la emisión de ruidos del propio local al exterior.

Los titulares de los establecimientos deberán velar, disponiendo de los medios necesarios, para que los usuarios al entrar y salir no produzcan molestias al vecindario. Así, desde las 23.00 hasta la hora de cierre deberán designar a una persona responsable de garantizar, de manera proactiva, este aspecto.

Además, a partir de las 2.00 horas, los establecimientos deberán cesar toda la música, no podrán servir más consumiciones, no permitirán la entrada de más personas al interior y encenderán todas las luces para facilitar el desalojo en un plazo máximo de 20 minutos.

Horario de las terrazas

Sobre las terrazas, la declaración obligará a adelantar el horario de cierre respecto al actual (2.00 horas), tal y como se viene aplicando en el resto de ámbitos declarados ZAS. Así, en otoño e invierno deberán ser retiradas a las 00.30 horas de lunes a viernes y a la 1.00 horas los sábados y domingos, mientras en primavera y verano podrán permanecer instaladas hasta la 1.00 horas de lunes a viernes y hasta las 1.30 horas los fines de semana.

En este sentido, se contemplarán excepciones en periodos festivos como Semana Santa, Navidad, Carnaval o Feria, así como aquellas fechas que, con carácter excepcional, acuerde motivadamente al inicio de cada año la Junta de Gobierno Local.