Llega tarde a su cita médica, agrede a la doctora que la atendía y acaba detenida en Málaga

El Sindicato Médico de Málaga realiza una concentración de médicos para denunciar la agresión a una facultativa en el centro de salud Capuchinos.

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Las claves Generado con IA Una mujer agredió e insultó a una médica en el centro de salud de Capuchinos, Málaga, tras llegar tarde a su cita y perder el turno. La agresora irrumpió en la consulta, empujó a la doctora al suelo y le provocó un arañazo en una mano. La Policía Nacional detuvo a la agresora, que posteriormente fue condenada a cuatro meses de prisión y 40 días de multa por lesiones. El Sindicato Médico de Málaga denunció el aumento de agresiones a facultativos y exigió mayores medidas de seguridad para el personal sanitario.

Una usuaria ha agredido e insultado a una médica del centro de salud de Capuchinos, en Málaga capital, para que fuera atendida después de llegar tarde a su cita.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 18 de junio, según ha indicado el Sindicato Médico de Málaga. Al parecer, una usuaria que perdió el turno de su cita al llegar tarde no quiso esperar a que la atendieran posteriormente y pegó puñetazos en la puerta de la consulta e insultó a la médica.

Así, según el SMM, su disconformidad con la decisión de la facultativa hizo que la usuaria se dirigiese a Admisión para solicitar el cambio de médico de familia, como así hizo, "pero regresó a la consulta irrumpiendo en la habitación mientras la profesional atendía a una paciente y volvió a insultarla, gritarle y darle un empujón que la tiró al suelo y provocándole un arañazo en una mano".

Agentes de la Policía Nacional acudieron al centro de atención primaria tras ser avisados desde el centro de salud y se llevaron a la usuaria detenida. La doctora interpuso la correspondiente denuncia y el viernes 19 de junio se celebró un juicio rápido.

El SMM ha indicado en el comunicado que la sentencia ha condenado a la agresora a una pena de cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario y cuarenta días de multa con cuota diaria de diez euros por un delito leve de lesiones. Igualmente, ha impuesto una prohibición de aproximación y de comunicación con la facultativa por un periodo de cuatro meses.

Así, este lunes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha celebrado una concentración en el centro de salud para "denunciar públicamente este caso" y exige a la Administración "las medidas necesarias para velar por la seguridad de los trabajadores antes de que se produzca una desgracia mayor".

Por último, han recordado que "en estos seis meses del año el número de agresiones a facultativos sigue incrementándose y supera la veintena de casos en la provincia malagueña, en una situación que continúa agravándose cada vez más".