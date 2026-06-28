El Parque del Agua de la playa de la Misericordia de Málaga permanece cerrado: están limpiando el depósito

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque del Agua de la playa de la Misericordia sigue cerrado nueve días después de su clausura preventiva por casos de gastroenteritis entre menores. El Ayuntamiento está vaciando, limpiando e impermeabilizando el depósito, además de revisar el sistema de impulsión y tratamiento del agua. La clausura se tomó tras detectarse varios niños afectados, mientras el Servicio de Salud Pública analiza si el agua fue el origen. El parque, situado junto al paseo marítimo Antonio Banderas, ofrece nueve espacios de juego gratuitos y está sujeto a controles regulares de agua según la normativa.

El Parque del Agua de La Misericordia continúa cerrado nueve días después de que el Ayuntamiento de Málaga clausurara la instalación de forma preventiva por varios casos de gastroenteritis entre niños de la zona. El consistorio trabaja estos días en el vaciado y la limpieza del depósito mientras prepara la reapertura del recinto, que llegará pronto según fuentes municipales.

Las actuaciones en marcha incluyen, además del vaciado y la limpieza del depósito, su impermeabilización para evitar filtraciones y la revisión completa del sistema de impulsión y tratamiento del agua, según detallan las mismas fuentes. El Ayuntamiento subraya que todos los trabajos responden a un criterio preventivo, ya que no existe confirmación de que el agua del parque fuera el foco de los casos detectados.

El consistorio se ha comprometido a informar de la fecha de reapertura en cuanto se concrete. La decisión de cerrar el espacio se adoptó el pasado 19 de junio, después de que varios menores que habían jugado en sus instalaciones presentaran cuadros de gastroenteritis.

Los niños procedían de varios colegios de la zona. El Ayuntamiento optó por clausurar el parque mientras el Servicio de Salud Pública tomaba muestras del agua para determinar si los casos guardaban relación con su estado, y fijó que la instalación no reabriría hasta conocer el resultado de los análisis y, de resultar positivo, aplicar las medidas oportunas.

El Parque del Agua se ubica en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto a la playa de La Misericordia, y cuenta con nueve espacios de juego de uso completamente gratuito.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que, previamente a su entrada en servicio, el Área de Sostenibilidad Medioambiental "realiza una puesta a punto de los elementos y un hiperclorado", y que se efectúan "controles regulares conforme a la legislación y control de agua de consumo".