Málaga revisará todas las barreras de accesibilidad de la ciudad con un plan de 260.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga lanza un Plan de Accesibilidad Universal para eliminar barreras en la ciudad con un presupuesto de 260.150 euros. El plan revisará el suelo urbano, edificios municipales, transporte público y sistemas de información para evaluar y mejorar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. El análisis se centrará en cinco ámbitos: urbanismo, edificación, transporte, accesibilidad cognitiva y sensorial, estableciendo prioridades y un calendario de actuaciones. El equipo encargado estará formado por cinco profesionales cualificados en arquitectura, ingeniería y sistemas de información geográfica.

El Ayuntamiento de Málaga quiere conocer con detalle qué obstáculos siguen dificultando la movilidad y el acceso a los servicios públicos para miles de ciudadanos.

Con ese objetivo ha iniciado la contratación del Plan de Accesibilidad Universal, un documento que revisará la totalidad del suelo urbano, los edificios municipales, el transporte público y los sistemas de información para diseñar una hoja de ruta que permita eliminar de forma progresiva las barreras físicas, sensoriales y cognitivas existentes.

Las empresas interesadas en el contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 260.150 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, pueden presentar sus ofertas desde hoy hasta el próximo 11 de julio.

Este instrumento técnico tiene por objeto evaluar la situación actual de la accesibilidad en la totalidad del suelo calificado como urbano por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga.

El documento identificará las barreras existentes y establecerá un calendario de actuaciones prioritarias para su eliminación progresiva. El análisis se estructurará en cinco ámbitos de actuación diferenciados:

Urbanismo : Se evaluarán las condiciones de las vías y de los espacios públicos conforme a la normativa vigente. El plan definirá una red de itinerarios accesibles que conecten los principales equipamientos públicos, los nodos de transporte y las áreas de centralidad urbana.

: Se evaluarán las condiciones de las vías y de los espacios públicos conforme a la normativa vigente. El plan definirá una red de itinerarios accesibles que conecten los principales equipamientos públicos, los nodos de transporte y las áreas de centralidad urbana. Edificación : Comprenderá el análisis de los edificios de titularidad municipal y uso público. El documento técnico incluirá una ficha individualizada por cada inmueble con su grado de cumplimiento normativo y una estimación económica orientativa de las reformas necesarias.

: Comprenderá el análisis de los edificios de titularidad municipal y uso público. El documento técnico incluirá una ficha individualizada por cada inmueble con su grado de cumplimiento normativo y una estimación económica orientativa de las reformas necesarias. Transporte : Se auditarán los medios de transporte público gestionados de forma directa por el Ayuntamiento, así como sus accesos, paradas, estaciones, aparcamientos públicos y plazas reservadas para personas con discapacidad.

: Se auditarán los medios de transporte público gestionados de forma directa por el Ayuntamiento, así como sus accesos, paradas, estaciones, aparcamientos públicos y plazas reservadas para personas con discapacidad. Accesibilidad cognitiva : Se examinarán los principales canales de información y comunicación municipal. El objetivo es asegurar que la relación y los servicios de la administración local resulten comprensibles y utilizables para personas con diferentes capacidades cognitivas.

: Se examinarán los principales canales de información y comunicación municipal. El objetivo es asegurar que la relación y los servicios de la administración local resulten comprensibles y utilizables para personas con diferentes capacidades cognitivas. Accesibilidad sensorial: Comprenderá la revisión de la señalética, las señales visuales y auditivas en espacios públicos y edificios, así como la implantación de sistemas como bucles magnéticos para personas con audífonos.

Para el desarrollo de los trabajos, el pliego de prescripciones técnicas estipula que la entidad adjudicataria debe adscribir un equipo mínimo compuesto por cinco profesionales cualificados.

En concreto, la plantilla estará integrada por dos técnicos de Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) con la titulación de Arquitectura o de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; dos técnicos de Nivel 2 MECES con la titulación de Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica de Obras Públicas; y un técnico operador especialista en Sistemas de Información Geográfica (GIS).