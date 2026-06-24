Málaga prepara una de las mayores renovaciones de su flota: hasta 74 nuevos autobuses híbridos por 37 millones

Las claves

Las claves Generado con IA La EMT de Málaga licita la compra de hasta 74 nuevos autobuses híbridos por un valor estimado de 37,44 millones de euros. El contrato inicial contempla 54 vehículos diésel-eléctricos de 12 metros, con opción a adquirir 20 unidades adicionales. Los nuevos autobuses serán accesibles, con rampas dobles, espacio para sillas de ruedas y sistemas de arrodillamiento. La renovación busca mejorar la calidad del servicio, la fiabilidad y reducir el impacto ambiental del transporte urbano en Málaga.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha puesto en marcha una de las mayores operaciones de renovación de la flota de su historia con la licitación de hasta 74 nuevos autobuses híbridos destinados al servicio urbano de la capital de la Costa del Sol.

El contrato contempla un pedido inicial de 54 vehículos de doce metros de longitud y tecnología híbrida diésel-eléctrica, aunque incluye una opción para ampliar la compra con otros 20 autobuses adicionales si la empresa municipal lo considera necesario durante la vigencia del contrato.

La operación alcanza un valor estimado de 37,44 millones de euros, mientras que el presupuesto de licitación para el primer lote de 54 unidades asciende a algo más de 30 millones de euros, IVA incluido. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de agosto.

Según los pliegos de contratación, serán autobuses urbanos de piso bajo, con tres puertas y una longitud aproximada de doce metros. Además, dispondrán de doble sistema de rampa para personas con movilidad reducida, espacio reservado para sillas de ruedas y sistemas de arrodillamiento que faciliten el acceso de los viajeros.

La EMT justifica la operación por la necesidad de mantener una flota suficiente y técnicamente adecuada para garantizar la calidad del transporte público urbano, así como por el objetivo de avanzar hacia vehículos más eficientes y respetuosos con el entorno urbano.

Una inversión para los próximos 15 años

Cada autobús cuenta con un precio máximo de licitación de 460.000 euros, sin IVA, y una vida útil estimada de al menos 15 años.

La empresa adjudicataria deberá garantizar asistencia técnica durante toda la vida operativa de los vehículos y disponer de un servicio postventa en el entorno de Málaga, situado a menos de 30 kilómetros de las instalaciones de la EMT en Camino de San Rafael.

Entre las exigencias fijadas por la empresa municipal figura la disponibilidad de talleres con capacidad para atender al menos cuatro autobuses híbridos simultáneamente, personal especializado, equipos de diagnosis específicos y un stock suficiente de recambios para resolver incidencias con rapidez.

La incorporación de los nuevos vehículos permitirá continuar la modernización de la flota municipal en un momento en el que el transporte público gana protagonismo como alternativa al vehículo privado.

La EMT considera que la adquisición contribuirá a mejorar la calidad del servicio, incrementar la fiabilidad de la red y reducir el impacto ambiental del transporte urbano, reforzando además la accesibilidad para personas con movilidad reducida.