Revés para el Ayuntamiento de Málaga en La Térmica: queda desierta la subasta del suelo para oficinas premium

Las claves

Las claves Generado con IA La subasta del Ayuntamiento de Málaga para vender una parcela en La Térmica destinada a oficinas y aparcamientos ha quedado desierta al no recibir ninguna oferta. Algunas empresas interesadas justifican su ausencia de propuestas por falta de tiempo para presentarlas, según fuentes municipales. La parcela, situada en Camino de la Térmica 130, tiene 15.021,80 m² edificables y un precio de salida de 17,56 millones de euros. El sector también contempla un importante desarrollo hotelero y comercial valorado en 40,7 millones de euros, que incluye un hotel de 14 alturas y espacios comerciales.

Varapalo para el Ayuntamiento de Málaga en su intento de hacer negocio con la venta de una parcela estratégica para la construcción de oficinas y aparcamientos en la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol.

Tras activar a finales del pasado mes de mayo la subasta al mejor postor de parte de sus aprovechamientos inmobiliarios en el sector de La Térmica, la Gerencia de Urbanismo se ha encontrado con que no hay una sola oferta de compra.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes municipales, que apuntan la existencia de algunas firmas interesadas que justifican su renuncia a dar el paso en la falta de tiempo para presentar sus propuestas.

En este escenario, todo apunta a que se esperará a que estas entidades muestren su interés en hacerse con el terreno para volver a poner en el mercado el suelo.

La pastilla objeto de la operación tiene asignado 15.021,80 metros cuadrados de techo (uso comercial en baja+entreplanta) y aparcamientos dentro del macroproyecto urbanístico.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el pliego de condiciones, la enajenación tiene un precio de partida de 17,56 millones de euros (14,5 millones sin IVA).

La finca está ubicada en Camino de la Térmica número 130 y corresponde a la pieza R4 del sector. El suelo tiene una superficie total de 3.420 metros cuadrados distribuidos en tres ámbitos diferenciados.

La parte principal, de 1.839 metros cuadrados, permitirá desarrollar oficinas y aparcamientos tanto sobre como bajo rasante. A ello se suman otros dos espacios subterráneos destinados íntegramente a estacionamientos.

Esta era la primera subasta impulsada por el Ayuntamiento en este sector. A la misma se suma la enajenación de un importante desarrollo hotelero y comercial, con un valor de partida de 40,7 millones de euros (IVA incluido).

La futura parcela permitirá levantar un hotel de planta baja más 14 alturas, con 11.550 metros cuadrados de techo hotelero y otros 4.737 metros cuadrados destinados a uso comercial.