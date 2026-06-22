Hallan el cadáver de un hombre de 67 años en el río Guadalmedina de Málaga capital

Las claves

Las claves Generado con IA El cadáver de un hombre de 67 años fue hallado en el río Guadalmedina, a la altura del puente de Armiñán, junto a La Goleta. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una alerta por un varón que no respondía a los estímulos y parecía no respirar. No se detectaron indicios de criminalidad ni señales de que el hombre se hubiera precipitado desde el puente. La Policía Nacional y los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del hombre. La causa de la muerte será determinada por la autopsia.

El cadáver de un hombre de 67 años fue localizado este domingo, hacia las 20.45 horas, en el río Guadalmedina. Concretamente a la altura del puente de Armiñán, junto a La Goleta.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada alertando de la presencia de un varón que no respondía a los estímulos y que parecía que no respiraba. No daban contexto de la situación, pero en principio parece que no hubo indicios de criminalidad y que el hombre no se habría precipitado desde el puente.

Hasta la zona se trasladaron la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre. No han trascendido las causas de su fallecimiento. Será el informe preliminar de la autopsia el que determine el motivo del óbito.