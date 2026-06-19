Málaga tendrá 599 pisos en alquiler asequible desde 7,95 euros el metro: "No venimos a especular"

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga contará con 599 viviendas de alquiler protegido en Campanillas y Cruz de Humilladero, con precios desde 7,95 euros el metro cuadrado, un 45% por debajo del mercado. El proyecto, liderado por Genivs Insulae, movilizará 87,4 millones de euros y se construirá en suelo municipal cedido por 75 años. Las viviendas, dirigidas principalmente a jóvenes, estarán disponibles en enero de 2029 y se mantendrán en alquiler protegido durante 75 años, con rentas indexadas al IPC. La iniciativa surge de una colaboración público-privada e incluye apoyo de entidades sociales como Metropolitan House y Provivienda para el acompañamiento a los inquilinos.

Málaga sumará 599 viviendas de alquiler protegido en los distritos de Campanillas y Cruz de Humilladero. La promoción ofrecerá rentas desde 7,95 euros por metro cuadrado, una cifra que la entidad promotora sitúa alrededor de un 45% por debajo del precio de mercado en la zona.

El proyecto corresponde a Genivs Insulae, que ha obtenido en la ciudad su primera adjudicación definitiva. La actuación movilizará 87,4 millones de euros y se levantará sobre suelo público del Ayuntamiento de Málaga, cedido en concesión administrativa durante 75 años.

El parque se reparte en 351 viviendas de un dormitorio y 248 de dos dormitorios. La promoción incluye además 425 plazas de aparcamiento y 464 trasteros.

La construcción está prevista entre abril de 2027 y diciembre de 2028, con puesta en explotación en enero de 2029. Desde esa fecha, según el proyecto, el 100% de las viviendas permanecería en régimen de alquiler protegido durante 75 años, con rentas indexadas al IPC.

La promotora dirige la oferta a la población joven con más dificultades de acceso a la vivienda. "Cada vivienda de Málaga representa una oportunidad para que un joven pueda quedarse en su ciudad, emanciparse y construir un proyecto de vida sin quedar expulsado por los precios del mercado", ha señalado el presidente de Genivs Insulae, Rafael Angulo Ruiz, quien ha defendido que "no venimos a hacer una promoción inmobiliaria convencional ni a especular".

La entidad enmarca la operación en un modelo de colaboración público-privada sobre suelo municipal, con capital privado regulado y gestión social. Colabora con el promotor social Metropolitan House y con la entidad sin ánimo de lucro Provivienda, que se ocuparía del acompañamiento a los inquilinos.

Genivs Insulae opera como Sociedad de Inversión Colectiva de tipo cerrado inscrita en la CNMV y gestionada por Alaluz Capital SGIIC. Su objetivo declarado es movilizar 250 millones de euros para desarrollar hasta 3.000 viviendas asequibles en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza. En su comunicación, la entidad ofrece a los inversores rentabilidades netas anuales superiores al 10%.

La nota no detalla los requisitos de acceso, el baremo ni el plazo y la vía de inscripción para optar a una de las 599 viviendas, una información clave para los futuros solicitantes que queda pendiente de concretar.