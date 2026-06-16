La estatua de Tiburcio regresa a Armengual de la Mota tras el avance de las obras del Metro de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La estatua del Padre Arnáiz, conocida como la estatua de Tiburcio, ha sido devuelta a su ubicación original en Armengual de la Mota, Málaga. El traslado temporal de la escultura se debió a las obras de prolongación del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil. La restitución del monumento se ha coordinado entre la Consejería de Fomento, la Agencia de Obra Pública y el Patronato del Padre Tiburcio Arnáiz Muñoz. La reubicación se realizó con una grúa de gran tonelaje, tras completar las principales infraestructuras del túnel y la transformación urbana de la zona.

La emblemática estatua del Padre Arnáiz, conocida popularmente como la estatua de Tiburcio, ha vuelto a su ubicación original en Armengual de la Mota, en Málaga capital, una vez finalizados los principales trabajos de reurbanización vinculados a la Prolongación del Metro de Málaga hacia el entorno del Hospital Civil.

El retorno del monumento pone fin a su traslado temporal, que obligó a reubicarlo en la zona de la plaza Albert Camus para permitir la ejecución de las obras del tramo entre Guadalmedina e Hilera.

La Consejería de Fomento ha coordinado la restitución de la escultura junto a la Agencia de Obra Pública y el Patronato del Padre Tiburcio Arnáiz Muñoz, con el objetivo de devolverla a su emplazamiento histórico una vez lo ha permitido el avance de los trabajos.

Monumento Padre Arnaiz.

La reubicación ha sido posible cuando las obras de infraestructura del túnel han alcanzado una fase avanzada, con la ejecución de las pantallas laterales, la losa de cubierta y la excavación interior prácticamente completadas en este tramo.

El entorno de Armengual de la Mota, junto a la estación Guadalmedina —punto de inicio de esta prolongación del Metro—, se encuentra ya en la recta final de su transformación urbana. Según la planificación del proyecto, la reurbanización completa de la zona estará finalizada este verano, una vez concluyan los últimos trabajos de restitución del viario y el espacio público.

El regreso de la escultura se ha realizado durante la mañana mediante una operación técnica que ha requerido el uso de una grúa de gran tonelaje, de unas 200 toneladas de capacidad, además de un dispositivo de seguridad especial en todo el perímetro de la actuación.