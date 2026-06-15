Málaga da un gran paso para construir viviendas en alquiler asequible en la nueva Milla de Oro

Diseño inicial de la promoción de Fundación Unicaja en el litoral oeste de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa la concesión de un solar de 11.000 m² en la Avenida Imperio Argentina para construir viviendas de alquiler asequible. La propuesta de la Fundación Unicaja contempla 220 viviendas, prioritariamente para jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios. El proyecto incluye espacios comunitarios, culturales, deportivos y educativos, y estima alquileres alrededor de 720 euros mensuales. La inversión prevista ronda los 40 millones de euros, apostando por edificios de baja altura y criterios de sostenibilidad.

El Ayuntamiento de Málaga da el gran paso para poner en el mercado un solar estratégico en la nueva Milla de Oro para la construcción de viviendas o alojamientos para alquiler asequible.

La Junta de Gobierno Local va a aprobar este martes el expediente para la concesión demanial de la parcela de titularidad municipal, de unos 11.000 metros cuadrados, y localizada en la Avenida Imperio Argentina.

Se trata del paso previo a la activación del concurso público mediante el que se otorgará este espacio para que un socio privado dé forma a un proyecto de carácter residencial.

Aunque la licitación permite que cualquier promotora se presente, la realidad es que el esquema de partida es el diseñado en los últimos meses por la Fundación Unicaja, entidad que solicitó formalmente al Consistorio el solar para dar forma a una especie de microbarrio, donde al apartado residencial se suman detalles sociales y culturales.

Vista del reparto de usos.

Una propuesta de 220 viviendas

La iniciativa planteada por la Fundación Unicaja, a través de LiveUpp, sociedad participada por Fundatia —controlada íntegramente por la entidad financiera—, contempla el desarrollo de unas 220 viviendas destinadas al alquiler asequible.

El proyecto se dirige especialmente a jóvenes, familias y trabajadores que, pese a disponer de ingresos y empleo estable, encuentran enormes dificultades para acceder al mercado residencial malagueño debido al fuerte incremento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años.

Según la documentación presentada por la fundación, los alquileres podrían situarse en torno a los 720 euros mensuales, aunque las condiciones finales dependerán del concurso final y de los requisitos que se establezcan para la concesión.

La propuesta incluye inicialmente 147 viviendas de un dormitorio, 70 de dos dormitorios y tres de tres dormitorios, con capacidad para albergar a más de 500 personas.

La idea pasa por crear un ecosistema comunitario en el que la vivienda conviva con espacios culturales, educativos, deportivos y de convivencia vecinal.

El complejo reserva miles de metros cuadrados para equipamientos compartidos, incluyendo biblioteca, salas de formación, espacios expositivos, talleres culturales, coworking, gimnasio, ludoteca, zonas deportivas, piscina comunitaria y áreas destinadas a actividades vecinales.

Comparativa de las alturas del nuevo complejo.

Una inversión cercana a los 40 millones

La actuación diseñada por LiveUpp podría movilizar una inversión cercana a los 40 millones de euros.

Otro de los aspectos singulares del proyecto es su apuesta por una edificación de menor altura que otras promociones previstas en el entorno. Frente a desarrollos cercanos que alcanzan las diez o catorce plantas, la propuesta inicial plantea edificios de planta baja más tres alturas y ático, siguiendo una filosofía de "escala humana" y buscando una mejor integración con el entorno urbano.

La promoción también incorpora criterios de sostenibilidad y una estrecha relación con el espacio público y las zonas comunes, en línea con la estrategia defendida por la fundación para facilitar el acceso a la vivienda sin renunciar a estándares elevados de calidad arquitectónica.