Una marea solidaria recorre Málaga por los niños con cáncer: más de 1.000 participantes

Imagen de la marea de caminantes en apoyo a la investigación del cáncer infantil.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 1.000 personas han participado en la II Marcha por el Cáncer Infantil en Málaga, superando la cifra del año pasado. El evento busca dar visibilidad al cáncer infantil y recaudar fondos para investigación oncológica pediátrica. Numerosas entidades, instituciones y voluntarios han colaborado en la organización de esta marcha solidaria y familiar. La recaudación se destinará a proyectos centrados en el impacto de la actividad física en la recuperación de menores con cáncer.

Málaga vuelve a demostrar este domingo su cara más solidaria con la celebración de la II Marcha por el Cáncer Infantil, una cita que ha reunido a 1.000 participantes en un recorrido festivo y familiar por las calles de la ciudad.

El evento une deporte, ciencia y compromiso social con un objetivo común: dar visibilidad al cáncer infantil y recaudar fondos para la investigación.

La actividad cuenta con la colaboración de numerosas entidades e instituciones, entre ellas la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga, AMFACIJ, la Fundación la Caixa, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, ACAE Payasos de Hospital, la Asociación Superhéroes Un niño una sonrisa, el servicio de emergencias 061 y la empresa P76 Servicio de Ingeniería.

Vídeo de la marcha solidaria.

La marcha ha partido a las 10.00 horas desde el entorno de La Noria, junto al Hospital Materno Infantil, y transita en dirección a los jardines de La Térmica, en un ambiente marcado por la participación de familias, profesionales sanitarios, asociaciones, centros educativos y numerosos voluntarios.

Marea solidaria

Desde primera hora, el entorno de salida se ha llenado de camisetas amarillas, dorsales y mensajes de apoyo a los llamados "pequeños valientes", protagonistas de una jornada que ha querido ir mucho más allá del deporte.

Cuatro pequeños participantes en la marcha.

La salida se ha realizado de forma escalonada para facilitar la movilidad y evitar incidencias con el tráfico, en un recorrido completamente urbano.

La participación ha cumplido las expectativas de la organización y hace que el evento se consolide como una cita solidaria en crecimiento, tras reunir el año pasado a más de 700 personas.

Todo lo recaudado, con una inscripción simbólica de 10 euros (y una fila 0 de 5 euros), se destinará íntegramente a proyectos de investigación oncológica pediátrica, centrados especialmente en el impacto de la actividad física en la recuperación de menores con cáncer.