Málaga se lanza a conquistar inversión china en una misión clave en Pekín y Yantai

Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, en la visita a China. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA Málaga ha presentado su potencial económico ante más de 70 empresas chinas en una misión comercial en Yantai y Pekín. Se han firmado acuerdos estratégicos en educación, entrada de productos andaluces y refuerzo del comercio electrónico con entidades de la provincia de Shandong. La delegación ha mantenido reuniones con autoridades locales y visitado empresas tecnológicas y energéticas para atraer inversión y fomentar colaboraciones. El objetivo principal es atraer inversión china a Málaga y Andalucía, y abrir nuevos mercados para productos andaluces en China.

Málaga ha reforzado su estrategia de internacionalización y atracción de inversiones durante una misión institucional y comercial en China en la que la ciudad ha presentado su potencial económico ante más de 70 empresas del país asiático, en un encuentro centrado en sectores clave como la tecnología, las energías renovables y la automoción.

La iniciativa, organizada por la asociación La Nueva Era Ibero-China y el Círculo de Empresarios de Málaga, se ha desarrollado durante la primera semana de junio en las ciudades de Yantai y Pekín, con una intensa agenda de reuniones institucionales, foros empresariales y contactos con autoridades locales, universidades y asociaciones comerciales.

La delegación malagueña ha estado encabezada por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, junto a los presidentes de las entidades organizadoras, Ildefonso Guardiola y Francisco Javier Jiménez, además de una decena de empresarios de Málaga y Andalucía.

El objetivo principal del viaje ha sido doble: por un lado, atraer inversión china hacia Málaga y Andalucía para favorecer la instalación de empresas y fábricas en sectores estratégicos; y por otro, abrir nuevas oportunidades de mercado para productos andaluces en la región de Yantai, con la vista puesta en consolidar un canal estable de entrada en China.

Según la organización, la misión ha permitido sentar las bases de una futura cooperación económica estable entre Andalucía y el gigante asiático, reforzando la posición de Málaga como polo de atracción de inversión internacional.

Acuerdos estratégicos

La agenda comenzó en Yantai con la celebración del Foro de Cooperación Económica y Comercial Yantai–Málaga, donde el Ayuntamiento presentó las oportunidades de inversión que ofrece la ciudad y animó a las empresas chinas a establecerse en el territorio.

Durante este encuentro se firmaron tres acuerdos estratégicos de colaboración:

Un convenio entre la Universidad de Málaga y la Escuela de Hostelería y Turismo de Shandong para impulsar el intercambio académico y formativo.

Un acuerdo con el Mercado Shanzhan para facilitar la entrada de productos andaluces en Yantai y, posteriormente, en el conjunto del mercado chino.

Un tercer pacto con la Asociación de Comercio Transfronterizo de Shandong orientado a reforzar el comercio electrónico y la logística entre ambas regiones.

Además, la delegación mantuvo una reunión institucional con la vicealcaldesa de Yantai, Sui Zilin, en la que se expuso el modelo económico y social de Málaga y sus ventajas competitivas para la captación de inversión extranjera.

La segunda parte de la misión se desarrolló en Pekín, donde la agenda se centró en fortalecer los lazos institucionales y empresariales con distintas entidades del país.

Uno de los principales hitos fue la celebración del Foro de Cooperación Comercial Andalucía–China, que reunió a más de un centenar de asistentes, entre representantes institucionales del distrito de Chaoyang, asociaciones empresariales, universidades y compañías del sector.

La delegación malagueña participó también en una jornada de visitas a empresas tecnológicas, energéticas y del sector de la automoción, con el objetivo de explorar futuras colaboraciones e inversiones en Andalucía.

Entre las compañías visitadas destacan Hongxin Biolsy, especializada en investigación con células madre, y Goldwind, uno de los principales referentes mundiales en energías renovables y medioambiente, con la que se abrieron vías de cooperación tecnológica e industrial.