El Metro amplía su servicio este domingo para acompañar a los malaguistas en el playoff de ascenso ante el Almería

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga amplía su horario este domingo para facilitar el regreso de los aficionados tras el partido de playoff entre Málaga CF y Almería. El último tren desde Atarazanas partirá a las 00:00 horas y desde Guadalmedina a las 00:04 horas. Se han establecido horarios especiales en las estaciones más próximas a La Rosaleda para gestionar la elevada afluencia de seguidores. Metro de Málaga anima a los usuarios a usar el transporte público para una vuelta más cómoda y segura tras el encuentro.

Los miles de aficionados que acudirán este domingo a La Rosaleda para presenciar la ida de la final del playoff del Málaga CF contarán con más facilidades para regresar a casa una vez concluya el encuentro.

Metro de Málaga ha anunciado una ampliación especial de su horario de servicio con motivo de una cita que puede resultar decisiva para el futuro deportivo del conjunto blanquiazul.

La empresa ha decidido retrasar las últimas salidas para facilitar la movilidad de los seguidores que utilicen este medio de transporte para desplazarse hasta el estadio y regresar posteriormente a distintos puntos de la ciudad.

Según ha informado Metro de Málaga, el último tren partirá desde la estación de Atarazanas a las 00.00 horas, mientras que la última salida desde Guadalmedina tendrá lugar a las 00.04 horas.

Mensaje de apoyo del Metro de Málaga.

Con el objetivo de facilitar el movimiento de los aficionados, se han programado horarios especiales en las estaciones más próximas al entorno de La Rosaleda y a los principales puntos de conexión de la red.

Partido clave para el Málaga

La ampliación del servicio responde a la previsión de una elevada afluencia de aficionados para un encuentro que trasciende lo deportivo.

El Málaga CF afronta la ida de la final del playoff en una de las citas más importantes de la temporada y se espera una gran movilización de seguidores tanto en el estadio como en distintos puntos de la capital.

Desde Metro de Málaga han animado a los usuarios a utilizar el transporte público para acudir al partido y han recordado que este dispositivo especial busca garantizar una vuelta más cómoda y segura una vez finalice el choque.

Lo que debes saber