La Policía Nacional mantiene abierta una investigación por la muerte de un adolescente en la zona oeste de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un menor de 15 años ha fallecido en la madrugada del viernes al sábado en la zona oeste de Málaga, cerca del Parque María Luisa. La Policía Nacional investiga el caso y no ha confirmado oficialmente las causas de la muerte, aunque se contempla la posibilidad de un suicidio. Debido a la sensibilidad del caso y a la investigación en curso, no se han facilitado más datos sobre el fallecimiento.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la muerte de un menor de 15 años ocurrida en la madrugada del viernes al sábado en la zona oeste de la capital de la Costa del Sol.

Según fuentes consultadas, los hechos ocurrieron en la zona del Parque María Luisa. El suceso provocó enorme expectación entre los vecinos de la zona.

En una primera valoración del caso se apunta a la posibilidad de un suicidio, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente y forma parte de las diligencias en curso.

Desde la Policía Nacional se ha señalado que existe una investigación abierta sobre el fallecimiento del menor, del que no se facilitan más datos por la sensibilidad del caso y para preservar el desarrollo de las actuaciones.

Las mismas fuentes subrayan la delicadeza de la situación y la necesidad de actuar con prudencia hasta que se esclarezcan las circunstancias del suceso.