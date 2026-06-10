Málaga busca que miles de empleados públicos usen menos el coche: más teletrabajo, bicicletas, vehículo compartido

Imagen de la Casona del Parque, sede principal del Ayuntamiento de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo para reducir el uso del coche privado entre empleados públicos. El plan afectará a 12 centros municipales y analizará los hábitos de desplazamiento de trabajadores para proponer alternativas sostenibles. Entre las medidas planteadas están el fomento del teletrabajo, instalación de aparcamientos para bicicletas, coche compartido y refuerzo del transporte público. El objetivo es cumplir la nueva ley que exige a grandes centros de trabajo tener planes de movilidad sostenible antes de diciembre de 2026.

Movimiento estratégico del Ayuntamiento de Málaga en materia de movilidad al poner en marcha los trabajos para elaborar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) que afectará a 12 centros de la estructura municipal.

De acuerdo con la documentación oficial, el objetivo principal es reducir el uso del vehículo privado entre los empleados públicos, fomentar el transporte colectivo y potenciar medios de desplazamiento más sostenibles.

Para ello, el Consistorio ha sacado a licitación la contratación de una asistencia técnica especializada, con un presupuesto base de 72.528 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, en cumplimiento de la nueva Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.

La normativa, aprobada el pasado año, obliga por primera vez a Administraciones públicas y empresas con centros de trabajo de gran tamaño a disponer de planes específicos para organizar los desplazamientos de sus trabajadores, con el fin de disminuir emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y optimizar los accesos a los centros laborales.

Además, el plazo para tener implantados estos planes se ha acelerado. Aunque inicialmente la ley contemplaba un margen de dos años, un posterior Real Decreto-ley redujo ese periodo a doce meses, por lo que las Administraciones deberán cumplir con esta obligación antes de diciembre de 2026.

Radiografía de la movilidad de miles de trabajadores

El estudio analizará los hábitos de desplazamiento de los empleados municipales y de varias empresas públicas del Ayuntamiento. Entre los centros incluidos figuran la Casa Consistorial, el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, el Complejo Tabacalera, la Jefatura de Policía Local, las sedes de la EMT, Emasa, Limposam y Limasam, entre otros.

La empresa adjudicataria deberá recopilar información sobre accesibilidad, infraestructuras, horarios laborales, distribución geográfica de las plantillas y disponibilidad de aparcamiento. También realizará encuestas, entrevistas y mediciones específicas para conocer cómo se desplazan actualmente los trabajadores.

A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico individualizado para cada centro, identificando los principales problemas y oportunidades de mejora en materia de movilidad.

Aparcamientos para bicicletas, coches compartidos y más teletrabajo

Una de las partes más relevantes del futuro plan será la definición de medidas concretas para cambiar los hábitos de desplazamiento.

Entre las actuaciones que se estudiarán se encuentran la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y una mejor gestión de los aparcamientos corporativos.

También se plantea reforzar el uso del transporte público mediante acuerdos con la EMT o el Consorcio de Transportes, impulsar lanzaderas específicas para trabajadores o facilitar bonificaciones en los títulos de viaje.

El documento contempla igualmente fórmulas de movilidad compartida, como plataformas de coche compartido entre empleados, así como sistemas de bicicleta compartida.

En el ámbito organizativo, el plan analizará medidas como la flexibilización de horarios para evitar los desplazamientos en hora punta, la consolidación del teletrabajo en aquellos puestos donde sea viable y programas de formación en conducción eficiente.