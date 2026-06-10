Una empresa vinculada al alcalde de Estepona construirá 20 apartamentos turísticos en Málaga capital

Las claves

Las claves Generado con IA Una empresa administrada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, construirá 20 apartamentos turísticos en el barrio de Capuchinos, Málaga. El complejo, valorado en más de 1,3 millones de euros, incluirá piscina en la azotea y tres plazas de aparcamiento en un sótano. La parcela está dentro de un área de protección arqueológica vinculada al Acueducto de San Telmo, por lo que las obras requerirán supervisión arqueológica. El proyecto se suma al debate sobre el crecimiento de los alojamientos turísticos en Málaga, especialmente cerca del Centro Histórico.

Una empresa vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano, parece querer aprovechar el enorme tirón inmobiliario de Málaga capital y avanza en la ejecución de un complejo de 20 apartamentos turísticos en el barrio de Capuchinos.

A la espera de que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y ponga límites a este modelo urbanístico, las iniciativas siguen viendo la luz con el aval de la Gerencia de Urbanismo.

Un último ejemplo de ello es lo ocurrido con la concesión de una licencia de obras el pasado mes de mayo a la empresa La Corrala de Capuchinos, de la que es administrador único el alcalde de Estepona, José María García Urbano.

De acuerdo con los datos consultados por este periódico, el conocido regidor del PP asume este puesto principal desde febrero de 2019. No obstante, su relación con la misma es anterior en el tiempo. Así consta en la declaración de bienes que presentó en 2016 cuando fue elegido diputado nacional. En la misma, García Urbano incluía La Corrala de Capuchinos en el apartado de "sociedades participadas en más de un 5% por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte, del parlamentario declarante".

Fragmento de la declaración de bienes de José María García Urbano como diputado nacional en 2016.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tratado de tener información actualizada por parte del Ayuntamiento de Estepona, sin haber recibido respuesta. Las bases de datos empresariales consultadas, no obstante, permiten identificar claramente la relación del alcalde, uno de los más votados de España, con esta promotora.

La empresa obtuvo el pasado mes de mayo permiso municipal para construir un complejo con 20 apartamentos turísticos y piscina en la cubierta en la calle Eduardo Domínguez Ávila, 6, en el barrio de Capuchinos.

La actuación, de acuerdo con los detalles contenidos en la documentación oficial, se desarrollará sobre una parcela de 748 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de ejecución material de algo más de 1,3 millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento de apartamentos turísticos de dos llaves distribuido en varias plantas, además de un sótano con tres plazas de aparcamiento y una zona de piscina en la azotea, uno de los elementos más destacados de la propuesta.

La autorización municipal incorpora, no obstante, una condición singular derivada de la ubicación del solar. La parcela se encuentra dentro del ámbito de protección arqueológica vinculado al histórico Acueducto de San Telmo, por lo que las obras deberán ejecutarse bajo supervisión arqueológica durante los movimientos de tierra.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la protección de posibles restos patrimoniales que pudieran aparecer durante la ejecución de los trabajos. De hecho, la licencia condiciona expresamente el desarrollo de las obras al cumplimiento de las obligaciones arqueológicas establecidas por la normativa.

La aprobación llega en un momento en el que la expansión de los alojamientos turísticos continúa siendo objeto de debate en la ciudad, especialmente en los barrios próximos al Centro Histórico.