Dos promotoras pugnan por El Bulto y levantar la torre de Zaha Hadid que cambiará el skyline de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos dos promotoras, Sierra Blanca Estates y Urbania, compiten por desarrollar El Bulto y construir la torre de viviendas de lujo diseñada por Zaha Hadid en Málaga. El proyecto transformará una parcela de 47.000 m², integrando la zona en la nueva milla de oro cultural y náutica, cerca de la futura marina de San Andrés y el Auditorio de la Música. La intervención incluye una torre residencial de 23 plantas, 80 viviendas de protección oficial, ampliación de zonas verdes y la creación de un gran espacio peatonal. Se contempla el desmantelamiento de 44 inmuebles, la reubicación del Cottolengo y un riguroso calendario de ejecución que exige comenzar las obras un mes después de la aprobación del proyecto.

El futuro de El Bulto y su transformación en una nueva centralidad urbana de Málaga, incluyendo una torre de 23 plantas de viviendas de lujo firmada por el estudio de Zaha Hadid, queda visto para sentencia.

Después de que a principios del pasado mes de mayo el Ayuntamiento abriera el concurso para adjudicar la figura del Agente Urbanizador, a quien corresponderá materializar la operación, la suerte está echada.

De acuerdo con los datos conocidos por este periódico, cerrado el plazo de presentación de oferta al menos hay dos entidades que han dado el paso, lo que garantiza que habrá guerra por hacerse con este privilegiado espacio.

Se da por seguro que una de ellas es Sierra Blanca Estates, ganadora de la primera fase de la operación, relacionada exclusivamente en la ordenación y el desarrollo arquitectónico. La otra, según fuentes consultadas, es Urbania, entidad que también participó inicialmente en el proceso.

La ganadora será la que tenga la responsabilidad de ejecutar una ambiciosa intervención sobre una parcela de unos 47.000 metros cuadrados, que forma parte de un histórico barrio, testigo del pasado industrial de la Málaga del siglo XIX y escenario de la playa de San Andrés.

La misma permitirá borrar las huellas de la degradación urbanística e integrar el sector en la nueva milla de oro cultural y náutica de la capital.

Justamente este es uno de los privilegios del espacio afectado, ya que se encuentra a escasos metros de la futura marina deportiva de San Andrés (proyecto que sigue a la espera de iniciar las obras, adjudicadas a un fondo de inversión vinculado a la familia real de Catar) y de la parcela sobre la que Málaga sueña con levantar el Auditorio de la Música.

El protagonista indiscutible de la actuación será la gran torre de 23 plantas diseñada por el estudio Zaha Hadid.

A diferencia de las previsiones iniciales del PGOU, que barajaban usos hoteleros o de oficinas, los redactores del plan seleccionado por el Consistorio optan por el uso residencial libre (153 viviendas).

Este icono arquitectónico conformará un skyline moderno que servirá de puerta de entrada al Puerto de Málaga. La parte residencial quedará completada por dos edificios de planta baja más 9 alturas destinados a 80 viviendas de protección oficial (VPO).

Pero el proyecto de El Bulto va más allá del residencial. Muestra de ello es que apuesta por la sostenibilidad urbana, proponiendo una gran manzana dotacional de 21.055 metros cuadrados.

La iniciativa incluye el replanteo del espacio viario. De hecho, se prevé la desaparición de tramos de viales actuales como López Pinto y Donoso Cortés para ganar espacio peatonal.

Al tiempo, aumentarán las zonas verdes, pasando de los 8.150 metros de parques y jardines previstos inicialmente en el planeamiento a 11.258 metros cuadrados.

El interior de la manzana será estrictamente peatonal, prohibiendo el tráfico rodado para minimizar el ruido y las emisiones de CO2.

Otra pieza destacada es la del Cottolengo, vinculado al Obispado. Sus actuales instalaciones serán demolidas. La institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús será reubicada en un edificio de nueva planta en la esquina de la calle Orfila con el Paseo Antonio Machado, garantizando la continuidad de su labor asistencial.

Este desarrollo exige el desmantelamiento de 44 inmuebles, incluyendo chabolas y cobertizos. Los ocupantes legítimos serán indemnizados y, en los casos que proceda por ley, realojados en las VPO planteadas.

El trazado curvo del ferrocarril de acceso al puerto, que actualmente cruza el sector en superficie, ha sido el mayor condicionante histórico del ámbito.

El plan establece una hoja de ruta clara: mientras se tramita el soterramiento definitivo con cargo a fondos estatales o europeos, la urbanización permitirá la convivencia con las vías sin que estas afecten a las parcelas de viviendas o equipamientos.

Calendario

El adjudicatario final de El Bulto no solo gestionará la construcción, sino que estará sujeto a un riguroso calendario de plazos máximos para evitar el bloqueo del suelo. Y todo ello en el marco de un convenio con el Ayuntamiento.