Málaga moviliza 2 millones para reforzar la red de acogida de personas sin hogar

Una persona durmiendo en la calle en Barcelona. Kike Rincón / Europa Press

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga destina dos millones de euros a una convocatoria de subvenciones para proyectos de atención residencial y acogida integral a personas sin hogar. Las ayudas están dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con experiencia en la atención a personas sin hogar, y se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva. La financiación cubrirá 1,5 millones en 2026 y 500.000 euros en 2027 y exige a las entidades contar con instalaciones adecuadas y personal especializado. El objetivo es fortalecer la red de recursos sociales de Málaga, fomentando el alojamiento, acompañamiento y programas de inserción para personas sin hogar.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dotada con dos millones de euros para financiar proyectos de atención residencial y acogida integral dirigidos a personas sin hogar.

Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con experiencia acreditada en la atención a este colectivo vulnerable.

La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contempla una financiación total de 2.000.000 de euros, de los que 1,5 millones corresponden al ejercicio de 2026 y los 500.000 euros restantes al de 2027.

El objetivo es respaldar recursos de alojamiento que ofrezcan no solo cobertura residencial, sino también acompañamiento social y programas orientados a la inserción de las personas atendidas.

El Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad exige a las entidades solicitantes que desarrollen su actividad en el municipio de Málaga y que acrediten una trayectoria real y efectiva en proyectos de apoyo a personas sin hogar.

Además, deberán disponer de instalaciones adecuadas para la acogida y atención de los usuarios, en coordinación con el Centro Puerta Única del Ayuntamiento.

Entre los requisitos también figura contar con personal especializado y estable, con experiencia en la intervención social con este colectivo, así como tener la consideración de entidad de utilidad pública o encontrarse amparadas por la normativa específica que regula fundaciones y entidades religiosas.

Las ayudas buscan garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la red de recursos sociales destinados a personas sin hogar en la ciudad, un ámbito en el que colaboran de forma habitual el Ayuntamiento y diversas organizaciones del tercer sector.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar sus solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.