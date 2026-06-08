El joven apuñalado este domingo en Málaga llevaba un mes de camarero: el agresor le sorprendió por la espalda

Las claves

Las claves Generado con IA Un camarero de 19 años fue apuñalado por la espalda mientras trabajaba en un restaurante del centro de Málaga. El agresor sorprendió a la víctima y le asestó tres puñaladas: en la espalda, el hombro derecho y el brazo derecho. Se sospecha que existían rencillas previas entre el joven apuñalado y su agresor, que huyó tras el ataque. El incidente ha generado miedo e incredulidad entre los empleados de la zona, que denuncian creciente inseguridad en las calles.

El joven apuñalado este domingo por la noche en el Centro de Málaga era un camarero de un restaurante tradicional ubicado en la calle Luis de Velázquez del Centro de Málaga, al lado de la plaza de Mitjana.

El chico, de apenas 19 años, llevaba apenas un mes trabajando en este conocido local de restauración. Al parecer, estaba trabajando cuando se vio sorprendido por otro "chaval", explican las fuentes consultadas. "Todo pasó muy rápido", apuntan.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso hacia las 23.25 horas que alertaba de la agresión por arma blanca. Hasta la zona se trasladó la Policía Local, la Policía Nacional y los sanitarios del 061, que trasladaron al Clínico al joven tras recibir tres puñaladas: una en la espalda, otra en el hombro derecho y otra en el brazo derecho cuando se encontraba trabajando.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que todo apunta a que habría rencillas previas entre las partes ya que el agresor fue con un objetivo claro. Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado sobre que aún no hay datos sobre la identidad del autor del apuñalamiento que, en principio, se dio a la fuga tras la agresión y no consta que esté hasta el momento detenido. Pese a la gravedad de sus heridas, el camarero llegó consciente al hospital.

Este lunes, la sensación en la zona era de incredulidad. Trabajadores de otros locales confesaban tener miedo ante la inseguridad que hay en las calles últimamente. "Parece que vayamos a tener que trabajar con pistolas, nunca se sabe a quién te vas a encontrar", explica uno de ellos.

Otro, aún tenía marcas de sangre en sus zapatos tras la noche de ayer. "Se lió aquí una que no veas; la gente está alucinando", sostiene, mientras observa cómo la puerta del local aún tiene marcas de la búsqueda de pruebas de la Policía Científica.

Cabe recordar que el pasado 3 de junio otro joven de 25 años fue trasladado al Clínico de Málaga tras ser apuñalado en la Alameda de Colón a plena luz del día, a las 19.50 horas.

La víctima sufrió varias puñaladas con un arma blanca, por parte de un varón que iba acompañado por varios hombres. Así, como pudo, el joven herido salió corriendo, alcanzándole de nuevo el autor material de los hechos por la espalda.

Finalmente los agresores huyeron en dos vehículos. Aunque su fuga duró poco. Horas después, seis varones fueron detenidos por tentativa de homicidio, cuatro en la capital malagueña y otros dos en la A-45 en Antequera.

Víctima y autores tenían un juicio de naturaleza violenta pendiente. La víctima ya ha sido dada de alta.