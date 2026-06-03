Giro histórico en el urbanismo del Centro Histórico de Málaga: impulsa un nuevo planeamiento tras casi 40 años

Vista del Centro Histórico de Málaga desde la falta de la Alcazaba.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia la redacción de un nuevo Plan Especial de Protección del Centro Histórico, sustituyendo la normativa vigente desde 1989. El contrato para elaborar el plan cuenta con un presupuesto de 699.259 euros y un plazo de ejecución de 26 meses. El nuevo plan incluirá un catálogo detallado de bienes protegidos y actualizará los criterios de protección, intervención y rehabilitación del patrimonio urbano. La aprobación definitiva permitirá al Ayuntamiento solicitar la delegación de competencias para autorizar obras, agilizando los trámites urbanísticos en el Centro Histórico.

El Ayuntamiento de Málaga acaba de poner en marcha la licitación para redactar y tramitar el nuevo Plan Especial de Protección del Centro Histórico y el catálogo de bienes inmuebles protegidos, un documento clave que redefinirá la gestión urbanística y patrimonial del corazón de la ciudad.

El contrato, impulsado a través de la Gerencia de Urbanismo, cuenta con un presupuesto de 699.259 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de julio.

El nuevo plan sustituirá al actual Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), vigente desde 1989, una normativa que el Consistorio considera desactualizada para responder a las necesidades actuales de conservación, intervención y gestión del patrimonio en el Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico.

El objetivo es actualizar los criterios de protección, intervención y rehabilitación, así como establecer una catalogación completa de los elementos que conforman el conjunto urbano: edificios, espacios libres, estructuras singulares y otros componentes de valor histórico o ambiental.

Un catálogo completo del patrimonio urbano

El documento no solo revisará la normativa vigente, sino que incorporará un catálogo detallado de bienes protegidos, definiendo los niveles de protección y los tipos de intervención permitidos en cada caso.

Esta herramienta será determinante para ordenar futuras actuaciones urbanísticas y de rehabilitación en el Centro de la ciudad, uno de los espacios más sensibles y con mayor presión turística e inmobiliaria de Málaga.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo plan es su impacto administrativo. Su aprobación definitiva permitirá al Ayuntamiento solicitar a la Junta de Andalucía la delegación de competencias para autorizar directamente obras y actuaciones en el ámbito protegido.

Esto supondría una reducción significativa de los plazos de tramitación urbanística, al concentrar en la administración local la gestión de intervenciones en el Centro Histórico, dentro del marco de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El proceso de elaboración del plan incluirá un programa específico de participación ciudadana, con el objetivo de recoger aportaciones, sugerencias y observaciones de vecinos, entidades y colectivos implicados en la vida del centro.

Además, el documento deberá incorporar la tramitación ambiental correspondiente, tanto del propio plan como de su catálogo de protección, conforme a la normativa vigente.

La redacción del plan exigirá la participación de un equipo técnico especializado, con perfiles en patrimonio histórico, rehabilitación de edificios, restauración, urbanismo, sistemas de información geográfica, medio ambiente y derecho urbanístico.

El Consistorio ha estructurado el trabajo en seis fases, que abarcan desde el diagnóstico inicial y la redacción del avance, hasta la aprobación definitiva tras el análisis de alegaciones y modificaciones.