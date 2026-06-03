Cuatro detenidos por el presunto secuestro de una joven de 21 años en Málaga

Una imagen de archivo de la Policía Local de Málaga. Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro personas han sido detenidas en Málaga por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años en el distrito de Campanillas. La Policía Local recibió avisos sobre varias personas forzando a una joven a entrar en una furgoneta alrededor de las 18:00 horas. Los agentes interceptaron el vehículo poco después y encontraron a la joven en su interior, procediendo a la detención de los cuatro ocupantes. La víctima fue trasladada a un centro sanitario para una revisión médica tras su rescate, mientras los detenidos quedaron a disposición judicial.

Día cargado de sucesos en Málaga capital. Agentes de la Policía Local han detenido este miércoles a cuatro personas por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años en el distrito de Campanillas.

Según han informado a este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas, cuando la sala operativa del 092 recibió varias informaciones que alertaban de que varias personas estaban introduciendo por la fuerza a una joven en una furgoneta.

Ante la gravedad del aviso, se activó de inmediato un dispositivo policial para localizar el vehículo. Minutos después, agentes de la Policía Local lograron interceptar la furgoneta cuando circulaba por la ciudad.

En el interior del vehículo fue hallada la joven, de 21 años, mientras que los cuatro ocupantes fueron detenidos como presuntos responsables de los hechos.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición judicial.

Tras ser rescatada, la víctima fue evacuada a un centro sanitario para ser sometida a una exploración médica y evaluar su estado físico.