Tres detenidos tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Tres hombres fueron detenidos tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón, en el centro de Málaga. La Policía Local activó un dispositivo de búsqueda y localizó el vehículo de los sospechosos en el polígono Guadalhorce, donde fueron arrestados. El herido fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria con una herida grave en el cuello. Los detenidos han quedado a disposición judicial tras coincidir con la descripción de los autores del apuñalamiento.

La rápida intervención de la Policía Local de Málaga permitió este miércoles la detención de tres hombres presuntamente implicados en el apuñalamiento de un joven de 25 años en la Alameda de Colón, en pleno Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.30 horas. Según ha podido saber este periódico, la sala operativa del 092 recibió un aviso alertando de que varios individuos acababan de agredir con un arma blanca a un hombre y habían huido del lugar a bordo de un vehículo en dirección a la Carretera de Cádiz.

De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron unidades de la Policía Local de los distritos de Carretera de Cádiz y Churriana. Los agentes contaban con la descripción de los sospechosos y del vehículo utilizado en la huida.

Poco después, el coche fue localizado e interceptado a la altura de la tienda Bauhaus, en uno de los accesos al polígono Guadalhorce.

Los ocupantes coincidían con las características facilitadas en el aviso inicial, por lo que los tres fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Posteriormente quedaron a disposición judicial.

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada a las 19.50 horas informando de la presencia de un joven herido de gravedad en la acera de la Alameda de Colón. Los testigos explicaron que los agresores habían escapado en vehículos tras la agresión y señalaron que habían visto un cuchillo, que podría haber sido el arma utilizada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, que atendieron a la víctima y la evacuaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. El joven presentaba una herida por arma blanca en el cuello.