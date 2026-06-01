El Metro de Málaga ya permite seguir sus trenes en tiempo real desde Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga permite consultar en tiempo real la ubicación de sus trenes a través de su app oficial y Google Maps. La nueva funcionalidad facilita la planificación de desplazamientos al mostrar horarios y recorridos en directo de todas las unidades. El sistema, desarrollado con Alstom, integra datos del sistema CBTC y utiliza el estándar GTFS Real Time para mostrar información dinámica. La integración permite comunicar incidencias y refuerzos especiales, acercando el servicio al concepto de movilidad inteligente.

El Metro de Málaga da un nuevo paso hacia la movilidad inteligente. El suburbano de la capital de la Costa del Sol permitirá desde ahora consultar en tiempo real la ubicación exacta de todos sus trenes a través de su aplicación oficial y también mediante Google Maps, una mejora tecnológica que busca facilitar los desplazamientos diarios y reducir la incertidumbre de los usuarios.

La nueva funcionalidad supone un avance relevante en el proceso de digitalización de las líneas 1 y 2 del metro, ya que los viajeros no solo podrán conocer el horario previsto de llegada a cada estación, sino también seguir en directo el recorrido de cada unidad durante todo el trayecto.

La sociedad concesionaria, responsable de la explotación comercial del ferrocarril urbano, ha explicado que esta integración conecta la infraestructura física del Metro con algunos de los mayores ecosistemas digitales de movilidad del mundo. Gracias a ello, tanto residentes como turistas podrán comprobar desde el móvil cuánto falta realmente para la llegada del tren y planificar mejor sus transbordos o desplazamientos urbanos.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que esta mejora "se traduce en beneficios directos para la planificación de los desplazamientos diarios", al ofrecer tiempos ajustados a la realidad del servicio y no únicamente a la programación teórica.

El sistema también permitirá comunicar de forma inmediata cualquier incidencia, interrupción del servicio o refuerzo especial activado para absorber aumentos de demanda. La tecnología desarrollada incorpora el estándar internacional GTFS Real Time, utilizado por plataformas globales como Google Maps para mostrar información dinámica del transporte público.

Este avance se ha desarrollado en colaboración con Alstom, empresa responsable del mantenimiento de la señalización ferroviaria del suburbano malagueño. El núcleo del sistema se basa en la integración de los datos generados por el sistema CBTC, encargado de controlar la seguridad y el movimiento de los trenes.

Con esta apertura de datos en tiempo real, Metro de Málaga se acerca al concepto de Smart Mobility o movilidad inteligente, reforzando su apuesta por la transparencia, la eficiencia y la mejora de la experiencia de viaje.

Metro de Málaga inició su explotación comercial en julio de 2014 y, desde entonces, ha superado los 105 millones de viajeros acumulados. Actualmente, las líneas 1 y 2 suman 13,6 kilómetros de recorrido y 19 estaciones y paradas distribuidas por la capital malagueña.