Camino despejado para el gran parque comercial de Salyt en Málaga: tendrá supermercado, zona de bricolaje y restauración

Las claves

Las claves Generado con IA El gran parque comercial de Salyt en Málaga, impulsado por Ediffisa, cuenta ya con la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior. El proyecto transformará la antigua fábrica de ladrillos en un complejo de 21.730 m², que incluirá supermercado, zona de bricolaje y restauración. El plan contempla nuevas conexiones viarias, zonas verdes de más de 7.000 m² y cerca de 900 plazas de aparcamiento. La promotora deberá asumir los costes de urbanización, ceder parcelas al Ayuntamiento y garantizar mejoras en accesibilidad y movilidad.

Casi seis años después, la construcción de un gran parque comercial en los antiguos suelos de Salyt, la vieja fábrica de ladrillos de Málaga que cesó su actividad en 2008, tiene definitivamente despejado el camino.

Con la mirada puesta en poder abrir sus puertas a finales de 2027, la promotora Ediffisa, que impulsa esta operación desde principios del año 2020, dispone ya de la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior (PRI) que sienta las bases de una actuación que puede suponer una inversión superior a los 40 millones de euros.

Tras ser aprobado el documento por el Pleno a finales del pasado mes de febrero, ahora cobra vigencia plena con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado lunes.

Grosso modo, el objetivo final de la empresa es transformar por completo la parcela de la antigua fábrica, de unos 52.000 metros cuadrados, permitiendo levantar sobre la misma una superficie comercial junto a la avenida Valle-Inclán.

En esta estratégica pastilla de suelo se prevé un complejo con 21.730 metros cuadrados de techo, muy por debajo de los 49.116,60 que tiene autorizado el sector.

Atendiendo al contenido del planeamiento, el plan incluye importantes obras de urbanización, nuevas conexiones viarias, itinerarios peatonales y zonas verdes. Todo ello con hasta 900 plazas de aparcamiento.

Un gran complejo comercial

El documento urbanístico delimita una actuación de transformación urbanística de reforma interior denominada ATU-RI-O-R.10 “Salyt”, diseñada específicamente para albergar una gran superficie comercial minorista.

La ordenación permitirá levantar edificaciones de hasta 15 metros de altura y dos plantas, con una ocupación máxima del 80% de la parcela sobre rasante y del 100% bajo rasante.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el fuerte impacto que tendrá sobre la movilidad de la zona. El PRI obliga al promotor a ejecutar importantes actuaciones exteriores para garantizar la accesibilidad del futuro complejo comercial y minimizar el impacto sobre el tráfico.

Entre las obras previstas figura la construcción de nuevos ramales de conexión con la avenida Valle-Inclán, permitiendo todos los movimientos de entrada y salida desde el recinto comercial. También se contempla la ejecución de una nueva conexión viaria entre calle Galeno y los terrenos de Salyt, así como la mejora de varios accesos ya existentes.

Además, el proyecto de urbanización deberá volver a ser evaluado por el Área de Movilidad durante su tramitación definitiva, incluyendo simulaciones de tráfico y análisis sobre la semaforización y funcionamiento de los accesos.

Más de 7.000 metros de zonas verdes

El desarrollo incluye importantes cesiones obligatorias al Ayuntamiento. Entre ellas destaca una gran zona verde pública de 7.364 metros cuadrados situada en la parte superior de la parcela, concebida para integrarse con los espacios libres ya existentes y crear un nuevo parque urbano para la zona.

El promotor también deberá ceder una parcela dotacional de 813 metros cuadrados destinada a uso SIPS, así como más de 6.100 metros cuadrados de viario público interior.

A ello se suma la entrega al Patrimonio Municipal del Suelo de otra parcela lucrativa de más de 3.100 metros cuadrados, correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito.

El documento también obliga al promotor a asumir íntegramente los costes de urbanización y mantenimiento posterior de buena parte de los espacios públicos mediante una entidad urbanística colaboradora de conservación, de pertenencia obligatoria para todos los futuros propietarios del ámbito.

El desarrollo urbanístico todavía deberá superar nuevos trámites antes del inicio de las obras. Entre ellos figura la obligación de presentar un estudio de calidad del suelo dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada, que tendrá que ser informado por la Junta de Andalucía.

Asimismo, el proyecto deberá incorporar actuaciones de refuerzo en las redes de abastecimiento de agua y contemplar conexiones hidráulicas vinculadas al entorno del Arroyo del Cuarto, siguiendo las indicaciones de EMASA.