Málaga abre el proceso para adjudicar 91 VPO en alquiler con rentas de hasta 512 euros: estos son los plazos y requisitos

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia el proceso para adjudicar 91 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler en el sector Universidad, con rentas máximas de 512 euros mensuales. Las viviendas, de dos dormitorios (cinco adaptadas para personas con movilidad reducida), incluyen plaza de garaje y trastero; el alquiler se fija en 5,54 €/m² y los anexos en 3,75 €/m². Para optar a las VPO es necesario estar empadronado en Málaga al menos un año, no tener otra vivienda, cumplir requisitos de ingresos y estar inscrito en el registro municipal de demandantes. El proceso de adjudicación se realizará mediante sorteo público tras un plazo de solicitudes y alegaciones, garantizando transparencia y priorizando la igualdad de oportunidades.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este jueves la inminente puesta en marcha del proceso de adjudicación de otras 91 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler en el sector Universidad con rentas de hasta 512 euros.

Desde el Consistorio, han informado de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este viernes publicará las bases de la convocatoria formal, lo que permitirá consultar las bases que van a regir este procedimiento.

La documentación estará recogida desde el lunes en las páginas web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y de la promotora Lagoom Living. El proceso abrirá el plazo de solicitudes el próximo 8 de junio a las 00:00 horas y se prolongará hasta el 26 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

La convocatoria afecta a 91 inmuebles de dos dormitorios. De ellos, cinco estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Las rentas no superarán los 512 euros mensuales, a lo que se suman gastos de comunidad. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero.

El precio del alquiler se fija en 5,54 euros por metro cuadrado al mes, mientras que los anejos (garajes y trasteros) se sitúan en 3,75 euros por metro cuadrado.

Esta promoción forma parte de la segunda fase de desarrollo del sector Universidad, donde está prevista la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler. Lagoom Living fue adjudicataria de un derecho de superficie sobre cuatro parcelas municipales por 75 años a canon cero para desarrollar 530 VPO.

El proyecto se enmarca en el convenio firmado en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que incluye una subvención de hasta 26,5 millones de euros financiada en parte con fondos europeos Next Generation. A ello se suma la aportación municipal de suelo valorado en 13,5 millones y la inversión privada de la promotora, respaldada por financiación del ICO.

Requisitos estrictos de acceso

Entre las condiciones para optar a una de las viviendas, los solicitantes deberán:

No ser titulares de otra vivienda en propiedad o disfrute.

Acreditar al menos un año de empadronamiento en Málaga.

Estar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Contar con ingresos mínimos de 23.500 euros anuales.

No superar el límite de 2,5 veces el IPREM.

Destinar la vivienda a residencia habitual.

No destinar más del 30% de los ingresos netos al alquiler.

Los ingresos máximos varían según la unidad familiar: 24.418 euros para un miembro y 32.307 euros para dos o más.

La selección se realizará mediante sorteo público gestionado por el IMV ante fedatario público. Se elaborará un listado numerado de solicitudes admitidas, diferenciando 86 viviendas estándar y 5 adaptadas, estas últimas con prioridad para personas usuarias de silla de ruedas, movilidad reducida y otras discapacidades.

Solo participarán en el sorteo las solicitudes admitidas definitivamente tras el periodo de alegaciones.

Plazos, alegaciones y listado definitivo

Tras la publicación de la convocatoria, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar solicitudes. Posteriormente, el IMV publicará un listado provisional, que podrá ser objeto de alegaciones durante cinco días hábiles para la corrección de errores materiales o actualización de datos.

Resueltas las alegaciones, se aprobará el listado definitivo con el número de orden asignado a cada solicitante, que será el que determine su participación en el sorteo final.

El sistema de adjudicación busca garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la correcta asignación de vivienda protegida en un contexto de alta demanda residencial en Málaga, especialmente en régimen de alquiler asequible.