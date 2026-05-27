Así es el microbarrio que Fundación Unicaja sueña para Málaga: pisos asequibles, biblioteca y espacios culturales

La iniciativa requiere la cesión de una parcela municipal de 11.000 m², sujeta a concurso público, y prevé una inversión aproximada de 40 millones de euros.

La edificación será de baja altura, respetuosa con el entorno y la arquitectura local, y busca dignificar la vivienda social con diseño de calidad y múltiples equipamientos comunitarios.

El proyecto contempla 220 viviendas de uno a tres dormitorios, integrando espacios culturales, biblioteca, zonas deportivas y áreas de convivencia en más de 10.000 m² de espacios comunes.

Fundación Unicaja impulsa en Málaga un microbarrio con viviendas de alquiler asequible, dirigido especialmente a jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda.

Nuevos detalles sobre la extraordinaria apuesta de la Fundación Unicaja por levantar en las proximidades de la nueva Milla de Oro de Málaga un innovador complejo en el que convivan vivienda social, espacios culturales y equipamientos comunitarios.

Esta es, grosso modo, la filosofía de la operación diseñada por la promotora LiveUpp, participada al 100% por Fundatia —sociedad controlada íntegramente por la Fundación Bancaria Unicaja— para desarrollar vivienda en alquiler a precio asequible, que podría rondar los 720 euros, en la zona oeste de la capital.

La entidad ya puso meses atrás las cartas sobre la mesa y mostró su deseo de acceder a una parcela de 11.000 metros cuadrados (con un techo edificable asignado de casi 27.200 metros) situada junto a la Avenida Imperio Argentina.

¿Para qué? Para desarrollar un proyecto singular, que va más allá de un uso únicamente residencial y que, en función del planteamiento final, puede mover una inversión de unos 40 millones de euros.

Comparativa de las alturas del nuevo complejo.

Aunque Fundación Unicaja ha dado los primeros pasos, la cesión del terreno tendrá que ser objeto de un concurso abierto, en el que otras entidades podrán participar.

De hecho, serán las condiciones que establezca el Ayuntamiento en este proceso las que determinarán los parámetros finales de la actuación.

De partida, LiveUpp Málaga está dirigida a jóvenes, familias y otros perfiles con dificultades de acceso a la vivienda, con especial foco en menores de 35 años y personas con ingresos de hasta 7 veces el IPREM.

"Ante el grave problema que representa actualmente el acceso a la vivienda, con especial incidencia en Málaga, donde amplios sectores de la población —como jóvenes profesionales o familias de reciente configuración— encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda digna, la Fundación Unicaja ha decidido impulsar un proyecto de acción social innovador que nace con vocación de extenderse progresivamente al conjunto de Andalucía", explica Joaquín Osuna, director de División de Medios y Recursos de la Fundación y director general de LiveUpp.

La apuesta de la entidad parte de un análisis previo que ha permitido identificar una realidad "especialmente compleja: personas y parejas que, pese a contar con empleo estable y no encontrarse en situación de exclusión social, afrontan serias dificultades para acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto vital y familiar".

Y es justamente este el segmento de población al que se dirige el proyecto malagueño, con el que se busca facilitar el acceso a la vivienda mediante un modelo de arrendamiento social que incorpora elementos "claramente diferenciales".

La base de la operación, susceptible de tener que ser ajustada, incorpora dos tipologías residenciales: 147 viviendas de un dormitorio, 70 de dos dormitorios y 3 de tres dormitorios, con una capacidad estimada para 506 personas.

La pretensión va más allá de ofrecer una solución habitacional. El objetivo es "dignificar el concepto de vivienda social a través de espacios de calidad, funcionales y humanizados", destaca Osuna, quien pone en valor los materiales, equipamientos y el diseño arquitectónico.

Vivienda de escala humana

Uno de los elementos centrales del proyecto es su apuesta por una edificación de baja altura, definida inicialmente como PB+3+ático, frente a otras promociones del entorno que alcanzan cotas sensiblemente superiores.

El dossier de la entidad contrasta esa altura con proyectos cercanos como La Térmica, que llega a PB+14, u otros proyectos residenciales con PB+10 y rooftop.

La propuesta de LiveUpp se presenta así como una pieza "respetuosa" con el entorno y con los vecinos, alineada con una idea de "arquitectura de escala humana".

La promoción también enfatiza su relación con el paisaje y el entorno urbano, con referencias a las vistas al mar, al acceso principal por Avenida Imperio y a una arquitectura inspirada en la identidad andaluza.

Vista del reparto de usos.

El proyecto se plantea, además, como una combinación de hogar y actividad, con vocación social, cultural, educativa, deportiva y sostenible.

Más de 10.000 metros para convivir

La singularidad de la propuesta reside en el peso de los espacios comunes y de uso colectivo, que superan los 10.000 metros cuadrados sumando interior y exterior.

En planta baja, el proyecto reserva casi 2.000 metros cuadrados de amenities y zonas comunes no repercutidas al alquiler, con acceso directo desde la calle.

Entre esos espacios figuran una sala de exposiciones de 461 metros, salas de formación de 326 metros, una biblioteca de 209 metros, un taller de artes escénicas y música de 765 metros, un taller de lectura de 132 metros… Y la sede de LiveUpp Andalucía, con 542 metros destinados a administración y gestión.

A ello se suman 220 plazas de aparcamiento privado en esa misma planta baja. En la planta 1, la promoción añade 6.365 metros cuadrados de zonas comunes al aire libre y más de 2.500 metros de zonas comunes cerradas repercutidas, con usos como sala gastronómica comunitaria, ludoteca infantil, piscina comunitaria, gimnasio, zona de clases aeróbicas, coworking, zona de eventos, aula de clases, zona deportiva y espacios exteriores de convivencia como picnic, jardín de tranquilidad o áreas infantiles.

El planteamiento busca construir un ecosistema residencial que no se limite al alojamiento, sino que incorpore actividad comunitaria, aprendizaje, ocio y convivencia dentro del propio complejo.