El Unicaja de Málaga se queda sin su 'MiniCarpena' tras el devastador incendio del Le Grand Café

Las claves

Las claves Generado con IA El Le Grand Café, conocido como 'MiniCarpena' por los aficionados del Unicaja Baloncesto, ha quedado totalmente destruido tras un incendio. El local era un punto de encuentro emblemático para la afición, donde se vivían partidos y momentos importantes del club malagueño. El incendio, que se inició de madrugada, también ha calcinado el hotel Ibis situado sobre el café, obligando al desalojo de un centenar de personas. No se han registrado heridos, pero los daños materiales son muy graves y el club lamenta la pérdida de este espacio tan especial para su comunidad.

En el Pasillo de Guimbarda de Málaga, el Unicaja Baloncesto tenía una grada de animación improvisada. No tenía asientos abatibles ni marcador electrónico, pero tenía algo que muchos pabellones envidiarían: una afición fiel que lo había convertido en su segunda casa. El Le Grand Café era, para los cajistas, el "MiniCarpena". Y este martes, tras el devastador incendio que lo ha arrasado por completo, el Unicaja Baloncesto se ha quedado sin ese rincón en el que tantas tardes y tantas noches de baloncesto se habían vivido en común.

El club lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de afecto. El partido de hoy no se retransmitirá desde el local, como venía siendo habitual, sino que solo podrá seguirse a través de la página web del Unicaja y de su perfil de Facebook.

"Toda nuestra fuerza y apoyo a la familia del MiniCarpena en estos duros momentos", han escrito desde el club, en un mensaje que ha calado especialmente entre los aficionados. Porque detrás de ese apodo cariñoso, el "MiniCarpena", hay mucho más que una cafetería: hay camareros que se sabían los nombres de los habituales, mesas reservadas a los mismos grupos cada jornada, conversaciones de tiros libres y posibles fichajes, abrazos en las victorias y cantos del himno de Pablo López en las derrotas.

Desde la madrugada del lunes, cuando un incendio originado en su interior se propagó al hotel Ibis Centro, ya no queda nada de todo ello. El siniestro saltó alrededor de la 01.25 horas, obligó al desalojo de un centenar de personas alojadas en el hotel y mantiene desde entonces un dispositivo de Bomberos trabajando en el Pasillo de Guimbarda. La magnitud del fuego ha dejado el local irreconocible, así como el hotel Ibis que estaba ubicado justo encima de este, que ha quedado calcinado por las llamas.

Pese a la espectacularidad del suceso, no hay que lamentar heridos. Sí, en cambio, daños materiales muy serios, hasta el punto de que distintas fuentes apuntan ya a la necesidad de actuar de manera drástica sobre el edificio. Lo que era el "MiniCarpena" difícilmente volverá a ser rápido lo que fue, al menos tal y como lo conocían quienes lo habían adoptado como su feudo cajista.

Cuando el balón se ponga en marcha esta tarde, al Unicaja le faltará un poquito de animación. Un poquito del ruido que se hacía cada partido entre las mesas del Le Grand Café. Los aficionados, según ha informado el club, podrán seguir el encuentro a través de unicajabaloncesto.com/radio y del Facebook oficial del club.