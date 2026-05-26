Málaga reactiva un gran desarrollo urbanístico en el Este con 430 nuevas viviendas y 148.000 metros de zonas verdes

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga impulsa un nuevo desarrollo urbanístico en la zona este con 430 viviendas y 148.000 metros cuadrados de zonas verdes. El proyecto de urbanización del sector PA-PD.9 'Morales' cuenta con un presupuesto superior a 20,4 millones de euros e incluye infraestructuras y servicios básicos. El 70% del ámbito se destinará a espacios públicos, con ocho zonas ajardinadas, área de juegos y equipamientos deportivos, sociales y docentes. También se avanza en la rehabilitación del Convento de la Trinidad y en la ampliación del Hotel Zenit Olletas, iniciativas que suman valor al desarrollo urbano de la ciudad.

La maquinaria urbanística sigue avanzando en la zona este de Málaga.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la admisión a trámite del proyecto de urbanización del sector PA-PD.9 ‘Morales’, un amplio ámbito de iniciativa privada donde se prevé la construcción de hasta 430 nuevas viviendas y una gran bolsa de zonas verdes y equipamientos públicos.

El visto bueno municipal supone un paso clave para el desarrollo de este espacio, con una superficie cercana a los 300.000 metros cuadrados.

El proyecto de urbanización cuenta con un presupuesto superior a los 20,4 millones de euros (IVA incluido). El mismo define todas las obras necesarias para dotar al sector de infraestructuras y servicios básicos, desde la red viaria y accesos rodados hasta saneamiento, alumbrado, abastecimiento, telefonía y zonas ajardinadas.

Uno de los aspectos más destacados de la operación es el peso que tendrán los espacios públicos. Cerca del 70% de todo el ámbito —más de 199.000 metros cuadrados— quedará reservado para zonas verdes, equipamientos y viarios. Solo las áreas verdes ocuparán alrededor de 148.000 metros cuadrados repartidos en ocho zonas ajardinadas y un área de juegos.

El planeamiento también contempla suelos destinados a equipamientos deportivos, sociales y docentes, que suman casi 12.000 metros cuadrados. A ello se añaden más de 38.000 metros cuadrados de viarios y espacios técnicos asociados al futuro desarrollo urbano.

En paralelo, el proyecto fija los aprovechamientos lucrativos del sector, con unos 92.600 metros cuadrados destinados a usos residenciales y comerciales. El documento establece diez parcelas residenciales con capacidad máxima para 430 viviendas, además de dos parcelas para actividad comercial.

Uno de los principales promotores es Culmina, que años atrás ya anunció una inversión próxima a los 81 millones de euros para el desarrollo de unas 300 viviendas en este sector.

Convento de la Trinidad

Más allá del desarrollo residencial, la Junta de Gobierno Local también ha dado nuevos pasos en otras operaciones urbanísticas relevantes para la ciudad. Entre ellas figura la aprobación inicial del estudio de detalle para la rehabilitación del histórico Convento de la Trinidad, promovida por la Junta de Andalucía para convertir el inmueble en centro cultural, archivo provincial intermedio y sede administrativa.

El documento introduce ajustes puntuales sobre el diseño inicialmente previsto en el plan especial vigente, modificando algunos elementos de la urbanización y de los volúmenes anexos sin alterar el edificio protegido.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el estudio de detalle promovido por Hotel Zenit Olletas para ampliar el proyecto hotelero que desarrolla actualmente en Carrera de Capuchinos. La operación incorpora nuevas parcelas al establecimiento previsto y obliga ahora a recabar distintos informes sectoriales relacionados con patrimonio histórico y servidumbres aeronáuticas.