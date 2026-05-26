El devastador incendio del Ibis Centro de Málaga: "El forjado de madera impidió atajarlo desde dentro"

Vídeo del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, informando del incendio en el hotel Ibis Centro y Le Grand Café.

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en el hotel Ibis Centro y el restaurante Le Grand Café de Málaga se originó en la cafetería y se propagó rápidamente por la alta carga térmica y la entrada de oxígeno. La estructura de madera del edificio dificultó la extinción, obligando a los bomberos a intervenir desde el exterior con bombas y autoescalas. El fuego obligó a evacuar a un centenar de clientes del hotel, que fueron reubicados en otros establecimientos por la cadena hotelera. La Policía Científica investigará las causas exactas del incendio tras concluir las labores de enfriamiento, y el tráfico en la zona ha sido reabierto tras varias horas de cortes.

El devastador incendio que ha arrasado el hotel Ibis Centro y el restaurante Le Grand Café, en Málaga, se originó presuntamente en el interior de la cafetería y se propagó con enorme rapidez debido a la elevada carga térmica del local y a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas.

Así lo ha explicado este martes, unas 33 horas después de que se declarase el incendio, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, quien ha detallado la complejidad de una intervención que obligó a reforzar el operativo de Bomberos con entre cuatro y seis dotaciones.

El fuego comenzó a las 01.24 horas de la madrugada y afectó de lleno al inmueble situado entre calle Cerrojo y Pasillo de Guimbarda. Según Barrionuevo, la estructura interior del edificio dificultó enormemente las tareas de extinción.

"El forjado era de madera y eso ha impedido que se pudiese atajar desde dentro. Hemos tenido que actuar desde fuera con bombas y autoescalas", ha explicado.

La rápida propagación de las llamas obligó a evacuar a todos los clientes alojados en el hotel. El edil ha puesto en valor la labor del personal del establecimiento hotelero, que de manera inmediata desalojó el edificio, en el que había alrededor de un centenar de personas.

Los huéspedes fueron trasladados inicialmente al hotel Málaga Centro, desde donde posteriormente la cadena hotelera procedió a reubicarlos en otros establecimientos.

El responsable municipal ha agradecido tanto la actuación del personal del hotel como el trabajo desarrollado por el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga durante una noche especialmente complicada. De hecho, el incendio llegó a reavivarse durante la tarde del lunes, generando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Una vez concluyan por completo las labores de enfriamiento en el interior del edificio, será la Policía Científica la encargada de acceder al inmueble para investigar las causas exactas del incendio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha confirmado la reapertura del tráfico desde la Avenida de Fátima, después de varias horas de cortes y restricciones en el entorno del edificio afectado.