Segundo gran incendio en apenas unas horas en Málaga capital: arde la azotea del edificio del IMV de Portada Alta

Las claves

Las claves Generado con IA Dos incendios importantes han afectado esta madrugada a Málaga capital, uno en el Hotel Ibis Málaga Centro y otro en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Portada Alta. El fuego en el IMV se originó en la azotea, donde están los trasteros, y fue extinguido por los bomberos sin que se registraran heridos. El incendio en el Hotel Ibis obligó a desalojar preventivamente a más de cien clientes tras comenzar en el local Le Grand Café, que quedó completamente calcinado. Ambos siniestros generaron una densa columna de humo visible desde la autovía y movilizaron a bomberos, Policía Nacional y Policía Local.

Noche complicada para los Bomberos de Málaga, que han tenido que hacer frente a dos incendios de importancia.

El primero se ha declarado en la zona baja del Hotel Ibis Málaga Centro Ciudad, concretamente en el local del Le Grand Café, que ha quedado totalmente calcinado. Los bomberos previsiblemente pasarán toda la jornada de este lunes trabajando en las labores de extinción.

El segundo incendio se ha producido en el edificio del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), situado en la calle Saint-Exupéry. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, que han logrado sofocar las llamas. Según las fuentes consultadas, el fuego se declaró en torno a las siete de la mañana y ya ha quedado completamente extinguido. Al parecer, se originó en la zona del ático o la azotea, donde se ubican los trasteros. No se han registrado heridos.

El incendio ha generado una densa columna de humo negro que, a primera hora de la mañana, ha sorprendido a numerosos malagueños camino del trabajo y ha sido perfectamente visible desde la autovía.

El 112 ha movilizado hasta la zona efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos, que finalmente han logrado controlar el fuego por completo.

El otro fuego

El otro aviso se produjo en torno a la 1:26 horas de la madrugada de este lunes, cuando varios testigos alertaron de la presencia de llamas en los bajos del hotel, situado en la calle Cerrojo, junto al río Guadalmedina. A la llegada de los bomberos, el establecimiento ya estaba siendo desalojado de forma preventiva debido a la entrada de humo en las instalaciones, una operación que afectó a más de un centenar de clientes. Todo apunta a que el fuego se originó en el Le Grand Café y se propagó después al hotel.

Las fuentes consultadas describen un incendio "muy virulento" y de compleja extinción debido a las características del edificio, una estructura de hierro forjado y madera en la que, además, los materiales empleados para la insonorización habrían favorecido la propagación de las llamas. El Le Grand Café ha quedado "completamente destruido" y queda por determinar el alcance real de los daños estructurales en el inmueble. Por el momento, ni el 112 ni los servicios sanitarios del SAS han tenido que atender a ningún herido.