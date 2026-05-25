El miedo a las multas de la ZBE ya se deja sentir en el tráfico de Málaga: estos son los ejes donde más cae

Las claves

Las claves Generado con IA La entrada en vigor de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha provocado un notable descenso del tráfico en varias arterias principales de la ciudad. El Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso ha registrado una bajada del 22% en el tráfico de entrada, pasando de 22.439 a 17.493 vehículos diarios. Otras vías importantes como Muelle Heredia y la Avenida de la Aurora han experimentado caídas de tráfico del 13,5% y 14,1% respectivamente. Algunas zonas, como la Avenida Pacífico, han visto incrementos en el tráfico, con aumentos del 18,2% en sentido este y 27,6% en sentido oeste.

El impacto de la Zona de Bajas Emisiones y el temor de miles de conductores a ser multados con hasta 200 euros se está empezando a notar en el número de vehículos que circulan por Málaga.

El análisis de los datos de Intensidad Media Diaria (IMD) correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 así lo señala. Aunque sin registros de la totalidad de vías afectadas por la delimitación, que tiene una extensión de 437 hectáreas, los valores publicados por el Área de Movilidad sí permiten constatar la evolución en algunas de las grandes arterias de la urbe.

Este periodo temporal es especialmente significativo, por cuanto se trata del primer cuatrimestre completo desde que a finales de noviembre del año pasado, el Ayuntamiento diese una vuelta de tuerca en su apuesta por este plan y activase el proceso sancionador para determinados vehículos.

En concreto, desde esta fecha son penalizados los vehículos sin etiqueta ambiental que están censados fuera de la capital de la Costa del Sol. En los dos primeros meses del año, han sido cerca de 12.000 los cazados infringiendo la normativa.

Delimitación de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga.

Más allá del aspecto penalizador de la medida, es representativo que desde que se pusieron en marcha las sanciones la incidencia de la ZBE sobre el tráfico es clara en algunos ejes fundamentales.

Tomando como referencia el mapa de la Zona de Bajas Emisiones es de subrayar el descenso del 22% de la intensidad media del sentido entrada del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, una de las vías más usadas para acceder a la urbe.

En este caso concreto, se pasa de 22.439 en los primeros cuatro meses de 2025 a los 17.493 de ahora. Es decir, unos 5.000 vehículos menos de media diaria. También baja el sentido este, aunque con menor intensidad, con cerca de 2.000 vehículos menos a diario.

Otra vía especialmente afectada es Muelle Heredia en sentido oeste, donde la circulación cae un 13,5%, o la Avenida de la Aurora en sentido este, que sufre una reducción del 14,1%.

Alameda y Avenida de Andalucía

¿Qué ocurre con la Alameda Principal y la Avenida de Andalucía? En el caso de la Alameda, que únicamente está abierta al tráfico privado en el sentido oeste, se aprecia una bajada. Aunque no es especialmente significativa. De los 22.446 vehículos de media del primer cuatrimestre de 2025 se pasa a 21.040.

En el caso de la Avenida de Andalucía, sí desciende la intensidad en el sentido oeste (salida), que pasa a registrar 20.747 vehículos diarios, unos 2.000 menos que un año antes. Sin embargo, crece ligeramente el paso en sentido este.

Estos vehículos, debido a que el sentido este de la Alameda queda limitado a autobuses y taxis, se ven obligados a desviarse por, por ejemplo, la Alameda de Colón en sentido sur, buscando el Muelle Heredia.

Por otro lado, el uso del túnel de la Alcazaba en sentido oeste desciende un 23,4%, mientras que sube ligeramente el sentido este, con unos 800 vehículos más a diario. También hay descensos en el Paseo de Martiricos, en la calle Victoria sentido sur y en Pasillo Santa Isabel.

Más allá del ámbito de la ZBE es de apreciar la caída del 11,1% del tráfico en la Avenida Juan XXIII-Norte, con un 11,1% menos, y en la Avenida Valle Inclán. Aunque sigue siendo una de las vías con más densidad, con casi 50.000 vehículos diarios, los datos confirman un descenso. En el sentido este son unos 3.100 vehículos menos a diario, mientras que el descenso es de unos 2.000 en el sentido oeste.

Uno de los casos más llamativos es el de Pacífico, tanto en sentido Este como Oeste, donde el tráfico sube de manera notable entre 2025 y 2026. Son casi 2.000 vehículos más en sentido este (+18,2%) y casi 3.200 más en sentido oeste (+27,6%)

El cambio de fase a finales de 2025 ha reforzado el efecto disuasorio de esta medida, sobre todo en trayectos donde el conductor todavía optaba por entrar al centro si el riesgo de multa era inexistente o remoto.

El cartel que anuncia la zona de Bajas Emisiones en el paseo marítimo, junto al puerto. Alba Rosado

Delimitación con las calles

La delimitación final está formada por el paseo marítimo Antonio Machado, la avenida Ingeniero José María Garnica, la Explanada de la Estación, la plaza de la Solidaridad, la avenida de las Américas, la avenida de la Aurora, los Jardines de Picasso, la avenida de Andalucía, la calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.