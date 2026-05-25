Málaga avala la ampliación del hotel de Zenit en Carrera de Capuchinos

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Gobierno Local de Málaga prevé aprobar la ampliación del hotel Zenit en la Carrera de Capuchinos, agregando cinco parcelas históricas. El proyecto hotelero de 4 estrellas, actualmente en construcción, pasará a ocupar una única finca de más de 1.500 metros cuadrados y contará con 67 habitaciones. El diseño del edificio ha sido modificado para preservar la lectura histórica de las parcelas, introduciendo diferencias visuales y arquitectónicas entre las antiguas fincas. La aprobación definitiva dependerá de informes sectoriales, incluyendo el de la Consejería de Cultura por la afección al entorno del Acueducto de San Telmo y el visto bueno de Aviación Civil.

Antes incluso de que sea una realidad, el proyecto hotelero de 4 estrellas que la cadena Zenit promueve en la Carrera de Capuchinos, en las proximidades del Centro histórico, avanza en su ampliación.

Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes la aprobación inicial del Estudio de Detalle necesario para permitir la agregación de varias parcelas históricas y ampliar el futuro establecimiento que ya se construye en esta zona.

El expediente urbanístico afecta a los números 14, 16, 18, 20 y 22 de Carrera de Capuchinos, donde ya están en marcha las obras de un establecimiento hotelero de 67 habitaciones autorizado en mayo de 2023.

La nueva tramitación permitirá un tratamiento conjunto de todas las fincas, algo obligado por la normativa urbanística al tratarse de un entorno con protección patrimonial.

Estudio volumétrico del conjunto hotelero.

La operación supone en la práctica consolidar la ampliación del futuro hotel mediante la unión urbanística y registral de cinco parcelas históricas, hoy agrupadas en una única finca de más de 1.500 metros cuadrados.

Según la documentación municipal, este instrumento de ordenación tiene como finalidad adaptar el proyecto a las exigencias del PGOU para preservar la lectura histórica del parcelario original del Centro. Precisamente, uno de los aspectos más sensibles del expediente ha sido el encaje patrimonial del nuevo edificio. Los técnicos municipales consideran que la propuesta inicial “ignoraba el parcelario histórico” y planteaba una solución arquitectónica demasiado homogénea para un entorno tradicional del Centro.

Tras los requerimientos realizados por Urbanismo, el promotor ha modificado el diseño para introducir diferencias visuales entre las antiguas parcelas mediante cambios de altura de cornisa, variaciones cromáticas en fachadas y cubiertas y ajustes en la disposición de huecos y tejados. El objetivo es que la futura construcción permita “leer” todavía la división histórica de las fincas originales.

El expediente está promovido por Hotel Zenit Olletas C.B. El proyecto deberá superar varios informes sectoriales clave antes de obtener la aprobación definitiva. Entre ellos figura el dictamen de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por la afección al entorno del Acueducto de San Telmo, cuyos restos arqueológicos discurren bajo las parcelas afectadas.

También será necesario el visto bueno de Aviación Civil debido a las servidumbres aeronáuticas que afectan al ámbito urbano de Málaga.

Los informes técnicos municipales consideran, en todo caso, que la nueva propuesta logra integrar la ampliación hotelera respetando la estructura histórica del entorno y compatibilizando la nueva edificación con los condicionantes patrimoniales existentes.