Así son las 1.100 nuevas viviendas de alquiler asequible de Málaga: piscinas, huertos y coworking
El Ayuntamiento de Málaga avanza en su ambicioso plan para impulsar la construcción de VPO y alojamientos temporales en suelos de equipamiento.
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Las claves
Generado con IA
El Ayuntamiento de Málaga impulsa más de 1.100 viviendas asequibles y alojamientos temporales en 14 parcelas de la ciudad.
Los proyectos incluyen piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos.
El plan está orientado principalmente a jóvenes, parejas y personas mayores, con viviendas de 1 y 2 dormitorios y varias opciones adaptadas.
Las promociones se distribuirán en tres lotes, adjudicados a diferentes empresas, y destacan por su variedad de servicios y espacios comunitarios.
Tras varios meses de análisis y estudio, el Ayuntamiento de Málaga ha completado la selección definitiva de las empresas que darán forma a más de 1.100 viviendas de alquiler a precio asequible y alojamientos temporales en 14 suelos de equipamiento repartidos por la ciudad.
El ambicioso plan, con el que el Consistorio busca paliar parte del enorme déficit residencial que padece la capital de la Costa del Sol, no solo propone edificios, sino también un modelo de vida pensado para jóvenes y parejas, así como personas mayores.
Esta es justamente una de las señas de identidad de las propuestas empresariales elegidas para estos desarrollos. En los mismos destaca la presencia de piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos.
LOTE 1: Salas Fonshabit–Fundación Salas, 234 unidades.
El primer lote ha sido adjudicado a la UTE formada por Salas Fonshabit y Fundación Salas, con un total de 179 viviendas protegidas y 55 alojamientos (234 unidades)
- Calle Massenet, 17 → 84 VPO
51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas)
Plaza central comunitaria como eje del proyecto
Local polivalente y zona verde naturalizada
80 plazas de aparcamiento + trasteros
21 meses
- Calle Santa Matilde, 6 → 55 alojamientos protegidos
1 dormitorio (2 adaptados)
Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes
Local comercial en planta baja
Espacios exteriores como "refugios climáticos"
19 meses
- Camino de la Gamera, 3 → 53 viviendas adosadas (PB+1)
51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas
Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado
18 meses
- Calle Tanzania, 11 → 42 viviendas protegidas
55% de 1 dormitorio
Bloque lineal con jardín interior comunitario
32 plazas de aparcamiento en superficie
16 meses
LOTE 2: GENIVS, 599 viviendas en cinco parcelas
El segundo lote ha sido adjudicado a GENIVS, que desarrollará 599 viviendas protegidas, convirtiéndose en el mayor volumen del plan
- Parcela 5 – Avda. Marcelino Camacho, 15 → 113 viviendas
63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios
PB+2 escalonado
Piscina, solárium y amplias zonas verdes
80 plazas de aparcamiento
20 meses
- Parcela 6 – C/ Ingeniero Agustín Escolano, 5 → 117 viviendas
PB+4 y PB+5
66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios
Patio comunitario central
85 plazas de aparcamiento
- Parcela 7 – Av. Andrés García Maldonado, 14A → 133 viviendas(PB+5)
74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios
93 plazas de aparcamiento
Piscina, jardines y zonas estanciales
- Parcela 8 – SLE-4 Cortijo Merino → 141 viviendas (PB+4)
83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios
Conexión paisajística con parcela 9
Sistema continuo de espacios libres
- Parcela 9 – SLE-5 Cortijo Merino → 95 viviendas (PB+4 en forma de L)
65 de 1 dormitorio + 30 de 2 dormitorios
Chaflán activo y corredor verde
LOTE 3: ASCH y Fundación Casas Siglo XXI, 285 viviendas y máxima industrialización
El tercer lote ha sido adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios junto a la Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas en cinco parcelas. Es el lote más homogéneo, con un modelo constructivo industrializado único
- Soliva – Ramón Ramos Martín, 2 → 46 viviendas (PB+3)
26 de 1 dormitorio + 20 de 2 dormitorios
Sin terrazas ni espacios de tender
1 ascensor para todo el edificio
Espacios exteriores básicos (deporte y huertos)
- Soliva – Ramón Ramos Martín, 1 → 84 viviendas (Tres bloques PB+2)
46 de 1 dormitorio + 38 de 2 dormitorios
Sótano de garaje y trasteros
Equipamientos comunitarios básicos
- Cañada de Cardos – Ángel Caffarena, 27 → 50 viviendas (PB+2)
28 de 1 dormitorio + 22 de 2 dormitorios
Sin espacios de reunión estructurados
- Clínico – Píndaro, 20 → 63 viviendas (PB+5)
35 de 1 dormitorio + 28 de 2 dormitorios
Dotación exterior limitada
- Colonia Santa Inés – Navarro Ledesma, 32 → 42 viviendas (PB+4)
23 de 1 dormitorio + 19 de 2 dormitorios
Modelo repetido de alta estandarización