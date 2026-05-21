Así son las 1.100 nuevas viviendas de alquiler asequible de Málaga: piscinas, huertos y coworking

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa más de 1.100 viviendas asequibles y alojamientos temporales en 14 parcelas de la ciudad. Los proyectos incluyen piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos. El plan está orientado principalmente a jóvenes, parejas y personas mayores, con viviendas de 1 y 2 dormitorios y varias opciones adaptadas. Las promociones se distribuirán en tres lotes, adjudicados a diferentes empresas, y destacan por su variedad de servicios y espacios comunitarios.

Tras varios meses de análisis y estudio, el Ayuntamiento de Málaga ha completado la selección definitiva de las empresas que darán forma a más de 1.100 viviendas de alquiler a precio asequible y alojamientos temporales en 14 suelos de equipamiento repartidos por la ciudad.

El ambicioso plan, con el que el Consistorio busca paliar parte del enorme déficit residencial que padece la capital de la Costa del Sol, no solo propone edificios, sino también un modelo de vida pensado para jóvenes y parejas, así como personas mayores.

Esta es justamente una de las señas de identidad de las propuestas empresariales elegidas para estos desarrollos. En los mismos destaca la presencia de piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos.

LOTE 1: Salas Fonshabit–Fundación Salas, 234 unidades.

El primer lote ha sido adjudicado a la UTE formada por Salas Fonshabit y Fundación Salas, con un total de 179 viviendas protegidas y 55 alojamientos (234 unidades)

Calle Massenet, 17 → 84 VPO



51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas)

Plaza central comunitaria como eje del proyecto

Local polivalente y zona verde naturalizada

80 plazas de aparcamiento + trasteros

21 meses

51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas) Plaza central comunitaria como eje del proyecto Local polivalente y zona verde naturalizada 80 plazas de aparcamiento + trasteros 21 meses Calle Santa Matilde, 6 → 55 alojamientos protegidos



1 dormitorio (2 adaptados)

Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes

Local comercial en planta baja

Espacios exteriores como "refugios climáticos"

19 meses

1 dormitorio (2 adaptados) Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes Local comercial en planta baja Espacios exteriores como "refugios climáticos" 19 meses Camino de la Gamera, 3 → 53 viviendas adosadas (PB+1)



51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas

Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado

18 meses

51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado 18 meses Calle Tanzania, 11 → 42 viviendas protegidas



55% de 1 dormitorio

Bloque lineal con jardín interior comunitario

32 plazas de aparcamiento en superficie

16 meses

LOTE 2: GENIVS, 599 viviendas en cinco parcelas

El segundo lote ha sido adjudicado a GENIVS, que desarrollará 599 viviendas protegidas, convirtiéndose en el mayor volumen del plan

Parcela 5 – Avda. Marcelino Camacho, 15 → 113 viviendas



63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios

PB+2 escalonado

Piscina, solárium y amplias zonas verdes

80 plazas de aparcamiento

20 meses

63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios PB+2 escalonado Piscina, solárium y amplias zonas verdes 80 plazas de aparcamiento 20 meses Parcela 6 – C/ Ingeniero Agustín Escolano, 5 → 117 viviendas



PB+4 y PB+5

66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios

Patio comunitario central

85 plazas de aparcamiento

PB+4 y PB+5 66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios Patio comunitario central 85 plazas de aparcamiento Parcela 7 – Av. Andrés García Maldonado, 14A → 133 viviendas(PB+5)



74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios

93 plazas de aparcamiento

Piscina, jardines y zonas estanciales

74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios 93 plazas de aparcamiento Piscina, jardines y zonas estanciales Parcela 8 – SLE-4 Cortijo Merino → 141 viviendas (PB+4)



83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios

Conexión paisajística con parcela 9

Sistema continuo de espacios libres

83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios Conexión paisajística con parcela 9 Sistema continuo de espacios libres Parcela 9 – SLE-5 Cortijo Merino → 95 viviendas (PB+4 en forma de L)



65 de 1 dormitorio + 30 de 2 dormitorios

Chaflán activo y corredor verde

LOTE 3: ASCH y Fundación Casas Siglo XXI, 285 viviendas y máxima industrialización

El tercer lote ha sido adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios junto a la Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas en cinco parcelas. Es el lote más homogéneo, con un modelo constructivo industrializado único