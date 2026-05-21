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Así son las 1.100 nuevas viviendas de alquiler asequible de Málaga: piscinas, huertos y coworking

El Ayuntamiento de Málaga avanza en su ambicioso plan para impulsar la construcción de VPO y alojamientos temporales en suelos de equipamiento.

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Las claves

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El Ayuntamiento de Málaga impulsa más de 1.100 viviendas asequibles y alojamientos temporales en 14 parcelas de la ciudad.

Los proyectos incluyen piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos.

El plan está orientado principalmente a jóvenes, parejas y personas mayores, con viviendas de 1 y 2 dormitorios y varias opciones adaptadas.

Las promociones se distribuirán en tres lotes, adjudicados a diferentes empresas, y destacan por su variedad de servicios y espacios comunitarios.

Tras varios meses de análisis y estudio, el Ayuntamiento de Málaga ha completado la selección definitiva de las empresas que darán forma a más de 1.100 viviendas de alquiler a precio asequible y alojamientos temporales en 14 suelos de equipamiento repartidos por la ciudad.

El ambicioso plan, con el que el Consistorio busca paliar parte del enorme déficit residencial que padece la capital de la Costa del Sol, no solo propone edificios, sino también un modelo de vida pensado para jóvenes y parejas, así como personas mayores.

Esta es justamente una de las señas de identidad de las propuestas empresariales elegidas para estos desarrollos. En los mismos destaca la presencia de piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos.

LOTE 1: Salas Fonshabit–Fundación Salas, 234 unidades.

El primer lote ha sido adjudicado a la UTE formada por Salas Fonshabit y Fundación Salas, con un total de 179 viviendas protegidas y 55 alojamientos (234 unidades)

  • Calle Massenet, 17 → 84 VPO

    51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas)
    Plaza central comunitaria como eje del proyecto
    Local polivalente y zona verde naturalizada
    80 plazas de aparcamiento + trasteros
    21 meses
  • Calle Santa Matilde, 6 → 55 alojamientos protegidos

    1 dormitorio (2 adaptados)
    Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes
    Local comercial en planta baja
    Espacios exteriores como "refugios climáticos"
    19 meses
  • Camino de la Gamera, 3 → 53 viviendas adosadas (PB+1)

    51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas
    Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado
    18 meses
  • Calle Tanzania, 11 → 42 viviendas protegidas

    55% de 1 dormitorio
    Bloque lineal con jardín interior comunitario
    32 plazas de aparcamiento en superficie
    16 meses

LOTE 2: GENIVS, 599 viviendas en cinco parcelas

El segundo lote ha sido adjudicado a GENIVS, que desarrollará 599 viviendas protegidas, convirtiéndose en el mayor volumen del plan

  • Parcela 5 – Avda. Marcelino Camacho, 15 → 113 viviendas

    63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios
    PB+2 escalonado
    Piscina, solárium y amplias zonas verdes
    80 plazas de aparcamiento
    20 meses
  • Parcela 6 – C/ Ingeniero Agustín Escolano, 5 → 117 viviendas

    PB+4 y PB+5
    66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios
    Patio comunitario central
    85 plazas de aparcamiento
  • Parcela 7 – Av. Andrés García Maldonado, 14A → 133 viviendas(PB+5)

    74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios
    93 plazas de aparcamiento
    Piscina, jardines y zonas estanciales
  • Parcela 8 – SLE-4 Cortijo Merino → 141 viviendas (PB+4)

    83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios
    Conexión paisajística con parcela 9
    Sistema continuo de espacios libres
  • Parcela 9 – SLE-5 Cortijo Merino → 95 viviendas (PB+4 en forma de L)

    65 de 1 dormitorio + 30 de 2 dormitorios
    Chaflán activo y corredor verde

LOTE 3: ASCH y Fundación Casas Siglo XXI, 285 viviendas y máxima industrialización

El tercer lote ha sido adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios junto a la Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas en cinco parcelas. Es el lote más homogéneo, con un modelo constructivo industrializado único

  • Soliva – Ramón Ramos Martín, 2 → 46 viviendas (PB+3)

    26 de 1 dormitorio + 20 de 2 dormitorios
    Sin terrazas ni espacios de tender
    1 ascensor para todo el edificio
    Espacios exteriores básicos (deporte y huertos)
  • Soliva – Ramón Ramos Martín, 1 → 84 viviendas (Tres bloques PB+2)

    46 de 1 dormitorio + 38 de 2 dormitorios
    Sótano de garaje y trasteros
    Equipamientos comunitarios básicos
  • Cañada de Cardos – Ángel Caffarena, 27 → 50 viviendas (PB+2)

    28 de 1 dormitorio + 22 de 2 dormitorios
    Sin espacios de reunión estructurados
  • Clínico – Píndaro, 20 → 63 viviendas (PB+5)

    35 de 1 dormitorio + 28 de 2 dormitorios
    Dotación exterior limitada
  • Colonia Santa Inés – Navarro Ledesma, 32 → 42 viviendas (PB+4)

    23 de 1 dormitorio + 19 de 2 dormitorios
    Modelo repetido de alta estandarización